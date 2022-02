OTKRIVAMO! Sportisti uz Vučića i naprednjake: Na listi SNS Nemanja Majdov, Marko Kešelj i Borislava Perić Ranković!

Srpska napredna stranka (SNS) spremila je i za ove izbore tim sastavljen od najvećih srpskih naučnika, najznačajnijih umetnika, proslavljenih sportista, uvaženih kulturnih radnika... Kurir otkriva da će, kad je reč o sportistima, naprednjake predvoditi košarkaš Marko Kešelj, džudista Nemanja Majdov i paraolimpijka Borislava Perić Ranković. Prema našim saznanjima, oni će na izborima biti uz naprednjake, a neki od njih naći će se i na izbornoj listi koja se upravo kroji u SNS.

Briga o Srbima

Ulaganje u sport, ali i u druge oblasti koje su vidljivo napredovale opredelile su Kešelja da podrži SNS. On kaže da je posebno ponosan na brigu države o svim Srbima u regionu i dijaspori.

- Srbija je u prethodnim godinama mnogo napredovala, kako okom vidljivim ulaganjima u izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, tako i u oblasti iz koje dolazim, a to je sport. Ulaganje države u sportsku infrastrukturu, u individualne i kolektivne sportove, u nacionalne saveze i klubove motivisalo me je da budem na raspolaganju. Zahvalan sam na ukazanom poverenju da budem izabran na listi, da svojim znanjem i dosadašnjim iskustvom doprinesem da Srbija nastavi da ostvaruje nove pobede. Ne samo vezano za sport, briga o svim Srbima u regionu i dijaspori, ta sabornost koja nas krasi u sportu i koja nam donosi mnoge velike pobede postaje naša nacionalna karakteristika zahvaljujući politici Aleksandra Vučića - naglasio je on.

Rezultati sve govore

Majdov je uveren da Srbija ide u dobrom pravcu.

- Ja sam zahvaljujući sportu proputovao ceo svet, i to više puta, i video sam stanje u svim zemljama. Idemo u dobrom pravcu, ne može se sve preko noći, ali polako i sigurno gradimo Srbiju. Sam podatak da imamo najbrže rastuću ekonomiju u Evropi, sve govori. Predsednik Aleksandar Vučić ima viziju, optimizam i hrabrost da založi sebe za naše bolje sutra, jer Srbija je svima nama na prvom mestu i iskreno mu veliko hvala na tome. Srbija iz dana u dan napreduje. To ne govorim samo za sport i kao sportista, već govorim vezano za sve oblasti kao građanin Srbije... Ja kao sportista gledam rezultate, rezultati sve govore, Srbija je sve bolja i bolja, moćnija - izjavio je naš olimpijac, inače prvi i jedini prvak sveta u džudou u istoriji Srbije, dvostruki prvak Evrope...

Borislava Perić Ranković još jedan je od bisera srpskog sporta koji je na poslednjoj Paraolimpijadi u Tokiju obradovala Srbiju i donela joj bronzu u stonom tenisu.

- Mi sportisti i dosad smo se borili da dostojno predstavljamo našu zemlju Srbiju i na svaki način pokazivali da je sve moguće, ali i koliko rada i truda je potrebno da bi se uspelo. Rezultati koji su postignuti nisu mali i postali su sve vidljiviji i nadam se da će se na polju razvijanja sporta raditi i ubuduće, jer naša deca zaslužuju da imaju priliku da se pokažu i dokažu poput nekih od nas. Naša zemlja svakim danom ostvaruje nove pobede i nadam se da će tako nastaviti i ubuduće. Obraćanje pažnje na detalje koji su bitni za zdraviji život i vrednovanje rezultata svakog pojedinca u ovom trenutku su najbitniji i mislim da će se to i u narednom period nastaviti - rekla je ona.

Značajna podrška Uz SNS i matematičar i naučnica Na listi SNS, između ostalih, biće i profesor Stojan Radenović, jedan od naših najcitiranijih matematičara, kao i Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, objavile su Novosti.

foto: Kurir

Kurir.rs