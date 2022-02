ČOVEK ZVANI UCENA: Dritan Abazović sa svega tri poslanika i minornom podrškom opet bi da VEDRI i OBLAČI u Crnoj Gori! ZEMLJA ČUDA!

Dritan Abazović, lider pokreta URA, koji u Skupštini Crne Gore ima svega tri poslanika, najverovatnije će postati premijer manjinske vlade koju će u Skupštini podržati DPS Mila Đukanovića i njihovi tradicionalni koalicioni partneri socijaldemokrate, SDP i manjinske stranke. Komentarišući ovakav obrt u susednoj državi i toliki ucenjivački potencijal Abazovića, koji je ostvario minoran rezultat na izborima, sagovornici Kurira naglašavaju da je to dokaz da je u politici sve moguće, te da je Crna Gora "zemlja čuda" u kojoj neko sa tri poslanika može da bude premijer! Ali dešavanja u susednoj zemlji i situacija u kojoj je sve praktično u Abazovićevim rukama ne dešava se prvi put.

Da podsetimo, Abazović je posle izbora 30. avgusta 2020. zajedno s mandatarom Zdravkom Krivokapićem insistirao na ekspertskoj vladi, a sebe je, kao jedinog političara i lidera stranke, postavio za vicepremijera. Osim toga, Abazović je izabran i za prvog čoveka Biroa za operativnu koordinaciju, čime je preuzeo kontrolu nad ministarstvima sile. On je zapravo držao sve konce u svojim rukama. Neprekidno je ponavljao da vlada radi dobro, da bi je na kraju oborio uz pomoć glasova DPS, s kojima će sada napraviti manjinsku vladu.

foto: Youtube prtscr / A1 TV Montenegro

Komentarišući ovakav rasplet situacije, jedan od lidera DF Andrija Mandić kaže da je Crna Gora zemlja čuda u kojoj je, eto, moguće da neko ko ima tri poslanika postane premijer.

- I prethodna vlada je bila formirana suprotno svim demokratskim principima. Neko je izgleda procenio da to može stalno tako. Da može nešto što nije prirodno da se učini normalnim - ističe Mandić i dodaje da su stavovi DF i demokrata jasni, ali da se ne izjašnjavaju Abazović i lider SNP Vladimir Joković.

- Od njih i zavisi šta će biti. Mi smo jasno rekli šta želimo i šta ćemo podržati, a to je dogovor unutar parlamentarne većine i formiranje vlade do 2024. godine ili tehnička vlada koja će pripremiti izbore. Videćemo šta će odlučiti Abazović i Joković - kaže Mandić.

foto: Kurir Televizija

Istoričar Aleksandar Raković takođe kaže da je ovo dokaz da je u politici, očigledno, sve moguće, pa i to da neko sa tri poslanika bude premijer.

- Kad je već Zdravko Krivokapić prekršio demokratske principe i insistirao na ekspertskoj vladi, koja je u suštini takođe bila manjinska jer stranke koje su učestvovale na izborima nisu mogle u izvršnu vlast, a podržale su je u skupštini, onda je ovaj Abazovićev manevar samo nastavak onog što je Krivokapić započeo - kaže Raković i dodaje da Abazović ne poštuje demokratske principe, uzurpira demokratski kapacitet i ucenjuje.

- On je u poziciju da formira vladu i bude premijer došao upravo izvrgavajući sve demokratske principe i ucenjujući gotovo sve političke činioce u Crnoj Gori - ističe Raković.

foto: Kurir

Analitičar Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje takođe smatra da Abazović ucenjuje celu crnogorsku političku scenu.

- On je u tu poziciju došao odmah posle izbora. Već tada mu je prošla ucena kada je formirana ekspertska vlada u kojoj je samo on bio političar, dok je predstavnicima koalicije Za budućnost Crne Gore bukvalno zabranjeno da učestvuju u izvršnoj vlasti - podseća Deđanski i dodaje da ima utisak da je Abazović umislio da je novi Milo Đukanović.

- Međutim, imam utisak da su mu se stvari ipak malo pokvarile. Milo je digao glavu i vraća se, a Abazović pokušava da napravi balans između toga da prikupi glasove onih koji su pomogli Đukanovićev pad, a da istovremeno obezbedi i Đukanovićevu podršku ne bi li osvojio vlast. Težak manevar - naglašava Deđanski, podvlačeći da je najbitnije da maske padnu do kraja i da svima bude jasno ko je s kim.

- Jasno je da je Abazović trenutno eksponent Mila Đukanovića. Zbog toga je važno da to bude jasno svima u Crnoj Gori koji ne žele da im vlada Milo Đukanović i njegova kriminalna hobotnica - kaže Deđanski i ističe da se nada da Abazović neće i drugi put prevariti one koji su izvojevali pobedu na izborima.

- Građani Crne Gore ne smeju da budu obmanuti. Treba da izađu na ulicu i jasno stave do znanja da njihovom izbornom voljom niko ne sme i ne može da se igra - ističe Deđanski.

foto: Printscreen/TV PRva

Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta, smatra da je manjinska vlada već gotova stvar i da je to ugovoreno još pre dva meseca, kada je potpisan memorandum o saradnji između dela vladajućih i opozicionih partija nacionalnih manjina. - Ali problem je počeo formiranjem Krivokapićeve vlade. Već ta vlada nije imala demokratski kapacitet. DF je sprečen da uđe u tu vladu, a to je i bio cilj - objašnjava Medojević i dodaje da je sve bilo jasno još od početka. - Sada se pravi druga izdaja i u dogovoru s Milom Đukanovićem prave vladu, a sve sa ciljem da se sačuvaju sve tekovine Milovog režima, kao što su šverc kokaina i cigareta i drugi vidovi organizovanog kriminala - ističe Medojević, uz opasku da će novo prekrajanje volje građana radikalizovati prilike u Crnoj Gori. - Građani su izdani i ozlojeđeni. Gde će sve to da odvede, teško je reći, ali da će biti mirno i normalno, neće - zaključuje Medojević.