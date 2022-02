GRUBJEŠIĆ ŠOKIRANA NAPADOM NA UKRAJINU: Zvuči ironično kad tvrde da je cilj denacifikacija, a na čelu Ukrajine se nalazi Jevrejin

Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je rano jutros rat Ukrajini.

Akcija je počela u 3.50 po srednjeevropskom vremena kad je glavni udar ruske vojske počeo iz pravca Donbase i Luganske.

Suzana Grubješić, predsednica Centra za spoljnu politiku, navela je da je bila šokirana objavom rata.

- Pa koliko god smo bili pripremani za ovakav scenario, ipak sam šokirana. Čak ni u moru informacija mi još ne možemo da odredimo koji je cilj Rusije. Da li samo zaštita te dve oblasti koju je Rusija priznala kao nezavisne države ili kompletna okupacija Ukrajne. Zvuči ironično kad se kaže da je cilj denacifikacija Ukrajine, a na čelu Ukrajine se nalazi Jevrejin. Kijev je pod sirenama. Preporučeno je građanima da se sklone u podrume. Činjenice su takve da Ukrajina nije napala Rusiju već je Rusija izvršila invaziju - rekla je Suzana u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Dodala je da Srbija trenutno ima velike izazove gde je glavni pritisak da se opredeli na jednu stranu.

- Mi već imamo velike izazove. Posebno da se Srbija opredeli i ode na jednu stranu. Naravno dokle god možemo treba da ostanemo neutralni jer ni na koji način neučestvujemo u ovom ratu, niti smo uključeni u njega. Izazov jeste pridruživanje sankcija koje je uvela EU, SAD i Velika Britanija, a kasnije su se pridružile i Kanada, Japan i Australija to je najveći izazov. Da li se pridružiti sankcijama ili ne. Da se podsetimo kada je Rusija anektirala Krim 2014. godine, uvedene su sankcije kojima se Srbija nije pridružila. Bili smo jedina zemlja koja se nije pridružila sankcijama - rekla je Suzana.

00:14 Građani masovno beže iz Ukrajinskih gradova

Suzana Grubješić tvrdi da Srbija ne može da pruži bolju podršku od toga što se zalaže za međunarodno pravo.

- Mi bolju podršku Ukrajini ne možemo da damo od onoga što već radimo, a to je da se zalažimo za međunarodno pravo. Kad smo kod međunarodnog prava, njega pišu velike sile. Kao što kaže neko, međunarodno pravo je za one koji nemaju nuklearni arsenal, takva sirotinja se pridržava prava jer nema drugog načina da definiše svoju poziciju - tvrdi Suzana Grubješić.

00:34 Gori nebo nad Ukrajinom, zavijaju sirene: Pogledajte snimak ukrajinske PVO

Ilija Životić, stručnjak za bezbednost, istakao je da još nije sigurno da li će se rat odraziti na ostatak Evrope.

- Sve to zavisi od odluke Vladimira Putina. Jutros je rekao da on želi da uradi delimitarizaciju Ukrajine, to je već krenuo da radi na njemu svojstven način. Krenuo je da uništava vojine potencijale suverene države preciznim napadima. Napao je nekoliko aerodroma i vojinih skladišta, ali ono što treba da zabrinjava nas jeste što je on rekao da izvrši smenu nacističkog režima, nije se tako izrazio, ali je rekao da želi denacifikacija - rekao je Životić.

foto: Kurir Televizija

Stručnjak za bezbednost je naveo da sledeći talas Ruske vojiske može da bude iz vazduha.

- Rusija ima jednu veliku vojnu silu, koju je uspešno testirala u Siriji. Ono što su uspeli da velike količine vojne tehnike i vojiske prebace putem desanta avionskim putem i to je ono što može da bude sledeći nalet na Ukrajinu. Da se tako po sledećim tačkama bukvalno poseju iz vazduha velika količina vojne opreme i vojnika. U svakom slučaju ovo je meni veliko kršenje povelje ujedinjenih nacija, svih međunarodnih ugovora, pa i onog ugovora koji je Ukrajina potpisala sa Rusijom kada je dala svoj nuklearni arsenal Rusiji u zamenu za garantovanje teritorijalnog integriteta - rekao je stručnjak za bezbednost.

00:12 Velika eksplozija u Ukrajini izazvana ratom

Dodao je da smatra da će Ukrajina ostati sama u ovome.

- Nažalost NATO nije jedinstven u tome. Bojim se da će Ukrajina ostati sama u ovome i da će samo dobijati neku vojnu pomoć, a da će srž borbe izneti ukrajinski narod u celosti. Ukrajina ima 40 miliona stanovnika, nije to nekamala država od 5 miliona stanovnika. Ne može Rusija tek tako da je pregazi. U najgorem slučaju mi ćemo dobiti milione izbeglica u Evropi, a to u 21. veku imati je sasvim nepotrebno - Ilija Životić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:12 Invazija iz svih pravaca: Rusija započela napad na Ukrajinu