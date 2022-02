TADIĆ ZA KURIR: Invazija Rusije ugrožava naše interese na Kosovu i Metohiji SRBIJA MORA DA OSUDI NAPAD NA UKRAJINU

Nekadašnji predsednik Boris Tadić smatra da Srbija mora da osudi napad Rusije na Ukrajinu.

- U svim okolnostima Srbija treba da gleda svoj interes, ali u pravom kontekstu. Ako Srbija ima put ka EU, treba da usaglašava svoju politiku sa politikom EU. Mada Srbija nije članica EU pa tako ima veći manevarski prostor za politiku. Zato Srbija ima sporazume o strateškom partnerstvu sa državama koje nisu članice EU ili sporazum o slobodnoj trgovini i treba da koristi to dok god ne postane članica EU - rekao je Tadić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Tadić je naglasio da Srbija mora da osudi invaziju.

Vučić mora da odluči

Tadić je naveo da je generalno protiv sankcija.

Da li će se Srbija pridružiti sankcijama je drugo pitanje i to je sada na predsedniku Vučiću. To je pitanje koje treba da bude pažljivo vagano. Da sam ja na mestu Aleksandra Vučića, ja bih konsultovao bivšeg predsednika u ovoj situaciji, što on nije uradio. To je njegovo pravo, ali bi konsultovao sve one koji su imali pređašnje iskustvo da ne bi napravio grešku. Ja kada sam bio predsednik Srbije ja sam konsultovao predsednike pre mene kao što je bio Dobrica Ćosić. Njegov predlog nisam uvek uzimao kao model akcije i političke odluke, ali sam primio ka znanju - rekao je Tadić i naveo da će sve što se dešava u Ukrajini ostaviti velike posledice u Evropi i ostatku sveta, a najviše za najranjivije zemlje kao što je Srbija.