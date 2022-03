IZDALI POKOJNOG MOMIRA BULATOVIĆA! Zbog svađe s kumom Milom napravio je SNP, a njegovi naslednici sad ulaze u Đukanovićevu vladu!

SNP, stranka koja je nastala 1998. godine nakon sukoba Mila Đukanovića i pokojnog Momira Bulatovića, kumova i lidera tada jedinstvenog DPS, izneverila je sve svoje principe i odlučila da sa dojučerašnjim najljućim protivnicima podrži manjinsku vladu koju će predvoditi lider URA Dritan Abazović.

Te 1998. godine nezadovoljni članovi DPS bliski Momiru Bulatoviću 18. februara 1998. godine u Podgorici osnovali su SNP. U početku je stranka predstavljala široki narodni pokret i okupljala beskompromisne borce za opstanak zajedničke države sa Srbijom, a bitan segment političkog delovanja bila je borba protiv kriminala i korupcije, zbog čega je i došlo do rascepa u DPS-u. Na majskim parlamentarnim izborima 1998. godine SNP osvaja 29 poslaničkih mandata što je bio i najbolji rezultat stranke.

foto: Youtube prtscr / RTCG

Sada je lider ove stranke Vladimir Joković rešio da sarađuje sa DPS. Naime, odlukom Glavnog odbora SNP stranka će podržati manjinsku vladu na čijem čelu će biti lider URA Dritan Abazović, a koju će još podržati i DPS Mila Đukanovića.

Na ovu odluku SNP burno su reagovali lideri Demokratskog fronta koji su najavili da će se protiv ove vlade boriti i u institucijama, ali i van njih!

Jedan od lidera DF Andrija Mandić rekao je da je SNP na čelu sa Vladimirom Jokovićem izneverila principe koalicije "Za budućnost Crne Gore".

foto: Youtub prtscr / Mediabiro

- Zato ćemo se boriti protiv ove prevare i izdaje osnosvnih programskih načela na kojima je uspostavljena koalicija "Za budućnost Crne Gore". Jedan od osnovnih principa koji je dogovoren kada je pravljena koalicja je bio da nema saradnje sa DPS Mila Đukanovića. SNP je to izneverila. Zato tražimo da vrate 5 poslaničkih mandata ovoj koaliciji - naglasio je Mandić podsećajući da SNP pre ovih izbora nije imala nijednog poslanika u Skupštini Crne Gore.

- Pet mandata su dobili na osnovu koalicionog dogovora. Sada bi oni te mandate da odnesu Milu Đukanoviću. To je rpevara i narod Crne Gore to neće dozvoliti. Već na izborima 27. marta u Beranama SNP će biti kažnjen i jasnoi će im biti stavljeno do znanja šta narod misli o njihovoj izdaji - rekao je Mandić.

Sa druge strane, Abazović je pozdravio odluku GO SNP.

foto: Kurir

- Ova odluka je zaista istorijska jer do sada nismo imali situaciju da neka politička partija iz tog spektra sarađuje sa partijama iz drugog spektra. Mi smo imali sa SNP intenzivnu komunikaciju i što se mene tiče mi od večeras možemo krenuti u pregovore - istakao je Abazović.