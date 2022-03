PREDSEDNIK O HRANI I NAFTI Tražili nam 1/4 rezervi pšenice u jednom danu! Tolika je pomama za žitom u regionu CENE OTIŠLE U NEBESA

* Nafte imamo za dva meseca! Pa ljudi, pa vi ne znate šta to znači, pa to nema možda 10 zemalja na svetu, tolike zalihe... Da jedan litar nafte ne kupimo, imamo za sledeća dva meseca...

ADAŠEVCI - Imamo 800.000 tona pšenice i milion tona kukuruza. Nećete verovati šta je prelazilo preko Merdara i drugih prelaza u ponedeljak. Doneli smo tu meru jer nam je u samo jednom danu, u ponedeljak, tražena čak četvrtina naših ukupnih rezervi pšenice?! Cene su otišle u nebesa!, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros u Adaševcima odgovarajući na pitanja novinara posle položenog kamena-temeljca za novu fabriku stočne hrane.

- Tolika je pomama za žitom u regionu jer svaka zemlja hoće da obezbedi hleb svom stanovništvu. Ali moramo da merimo svakog dana naše zalihe da ljudi ne ostanu bez hleba. U samo jednom danu potražnja za našim jestivim uljem u regionu skočila je za 109 odsto!, dodao je on pa pojasnio: U tri dana izvoz jestivog ulja skočio je za 109 odsto, zato donosimo mere zabrane izvoza.

On je rekao da je osnovni razlog zbog čega će biti zabranjen izvoz pšenice i brašna iz Srbije to što je u ponedeljak bilo zahteva da se izveze 200.000 tona pšenice na adinistrativnom prelazu Merdare i drugim.

"To nikad u istoriji nije zabeleženo, nemamo toliko kamiona da prevezemo tu količinu. Prava je pomama za žitaricama", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara na otvaranju fabrike stočne hrane u Adaševcima o posledicama na velike izvoznike najavljene zabrane izvoza pšenice, brašna, kukuruza i jestivog ulja.

Dodao je da će Vlada Srbije pratiti stanje na tržištu i da će imati mogućnosti da proceni da li ima dovoljno pšenice za domaće tržište, ali i "za Skoplje, Podgoricu ili Bijeljinu".

- U ovakvoj krizi nemate šta drugo nego da se domaćinski ponašate... Rekli smo narodu, hrane će biti! Imamo svega, soli, ulja, šećera, brašna, više nego dovoljno, znači više nego što su stvarne potrebe Srbije - rekao je predsednik.

- Ne moraju ljudi nikud da žure, da kupuju, imamo dovoljno i nafte i hrane, svega... Nego samo koliki je to teret za državu a rekli smo da nećemo uzimati od budućnosti naše dece - rekao je predsednik objasnivši kako bi se to odrazilo na javno dug.

O zalihama nafte

- Nafte imamo za dva meseca! Pa ljudi, pa vi ne znate šta to znači, pa to nema možda 10 zemalja na svetu, tolike zalihe... Da jedan litar nafte ne kupimo, imamo za sledeća dva meseca... A ubedljivo najjeftinija cena struje u svetu je u Srbiji... Jeftiniju je imala samo Ukrajina zbog nuklearke... Trošimo ušteđevinu, trošimo ono što smo ostavili a da li se Bogu molim... Da, molim se da se ovo zaustavi... Srbija nije kriva ni za šta od ovog što se dešava a plaća cenu kao i ostatak sveta - rekao je Vučić.

1 / 6 Foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Srbija ima dovoljne količine nafte i rafinerija radi sve vreme.

- Sada ulažemo još 100 miliona evra da napunimo naftu do vrha, samo je pitanje cena i odakle će se subvencionisati ako još skoči - rekao je on i dodao: Amerika je mogla da uvede zabranu uvoza ruske nafte jer je ona do 3,5 odsto, i odmah su krenuli da razgovaraju sa Madurom da uvoze iz Venecuele.

- Šta da radi Evropa? Čuli ste Šolca. Nemačka to ne može. Evropa to ne može - rekao je Vučić. Kako je kazao, stići će do svih predsednika vlada i država, kako bi se obezbedili energenti pa dodao i da će razgovarari sa šeikom Emirata oko nabavke nafte.

Predsednik je dodao da smo dobro pripremljeni, bolje nego drugi, i da je ponosan na naše Robne rezerve koje se nekada nisu ni kontrolisale koliko čega ima pa je jedno pisalo na papiru a u magacinu bilo nešto sasvim drugo.

Ne smem više ni da pogledam u telefon...

- Ne znam šta donosi današnji dan, šta sutrašnji. Stvarno više ne smem da pogledam u telefon, samo čekam koja je to sledeća, gora vest - rekao je Vučić.

Kurir.rs/SĐP