UŽIVO! VAŽNO OBRAĆANJE VUČIĆA: Zaustavljamo IZVOZ brašna, pšenice, kukuruza i ulja! Meni ovo liči na ekonomski smak sveta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji i govori o svim aktuelnim temama.

Predsednik Vučić će u emisiji "Fokus" na B92 govoriti o merama oko nafte, benzina, pšenice, brašna i svega što zanima celu Srbiju.

Upitan da li je moguće očekivati primirje u Ukrajini, kako je Zelenski najavio, predsednik je rekao:

"Ne mogu da znam, nadam se tome, ali ne verujem".

"Za nas je važno da analiziramo šta se dešavalo juče, šta se dešava danas i šta će se dešavati sutra. U poslednja 24 sata došlo je do poremećaja koje će uticati na nas u Srbiji".

"Bajden je zabranio uvoz nafte. Na američkom tržištu je 3,4 posto ruske nafte".

"Sutra očekujemo odluku EU. Oko toga postoje različiti stavovi".

"40 odsto EU potreba za gasom oni dobijaju iz Rusije. Oko 30 posto nafte. To ne može lako da se nadoknadi, ni preko SAD, ni preko Katara. Zato je važno da sagledamo našu poziciju. Već je Orban rekao da to ne može da se izdrži, bugarski premijer takođe. Ako odluka bude da se zabrani uvoz svih energenata, mi ćemo biti u problemu. Jer ne mogu da padnu sa neba. I mi sada tražimo odakle možemo da nabavljamo. Sada tražimo način da se snabdemo iz 'trećih zemalja".

"Danas je pripremljena odluka Vlade, da se država odrekne prihoda sa carine, za eventualni uvoz nafte iz trećih zemalja".

foto: screenshot b92

"Cena evrodizela danas je 179 dinara u maloprodaji. Sutra ujutru u veleprodaji će biti 193. Svi koji prodaju po ovoj ceni gube novac. NIS bi to mogao da izdrži, ali male pumpe ne".

"Doneli smo dodatnu odluku, imamo pravo na indeksaciju, kad situacija u svetu to nalaže. Država gubi ogromne pare, ali odričemo se 20 odsto akcize".

"Mi subvencionišemo da poljoprivrednici na svim NIS-ovim pumpama za njih najmanje mesec i po ostaje cena 179 dinara. Za sve druge biće minimalna povećanja, samo da bismo obezbedili snabdevenost".

"Samo u ovom mesecu ćemo morati za EPS i za Srbijagas da platimo još 150 miliona evra. Ja ne mogu da se ponašam kao u kampanji, da imam samo dobre vesti i da lažem narod. Mi imamo mnogo nižu cenu struje od regiona. Izdržali smo da nijedan dan nije bio bez struje. Uprkos hladnoći imate neverovatne cene struje, najnižu u Evropi. Ona ulazi u cene svih proizvoda. Deficit Amerike je večeras najveći u istoriji. U ovo ulažemo mnogo državnog novca. Na mesečnom nivou ovo je nas gubitak od 35 miliona evra. Sa toliko država odmah subvencioniše da bi imala sve pod kontrolom".

foto: screenshot b92

"Pre nekoliko meseci ljudi su tražili na ulicama da se odreknemo uglja, a danas svi u svetu kupuju ugalj. U Kolubari izvlačimo oko 62 hiljada tone dnevno. Treba nam 90 hiljada tona. Sada tražimo gde da ga kupimo, da bismo mogli da imamo dovoljno struje. Kupujemo i mazut, snalazimo se".

"Ljudi moraju da znaju da sada trošimo ušteđevinu. Ponašali smo se odgovorno, zato smo i uštedeli".

"Nalazimo se u najtežoj svetskoj krizi od Drugog svetskog rata".

"Lako je sedeti i čekati da neko nešto uradi. Kada gledam izborne programe, ne vidite ništa osim da će država besplatnoi sve da da. Ali nije moguće da tako država postoji. To nema nigde. Ovo su stvari koje će nama da prave probleme. Mi dobijamo 6 miliona kubnih metara gasa gotovo za džabe. Mi ga plaćamo 270 dolara, za ovih 6 miliona, a nama u martu treba 11 miliona. Sa onim što smo uspeli da utisnemo, da ne plaćamo ovu cenu od 4000 dolara, povlačili smo iz Banatskog Dvora, jer smo po nižoj ceni utiskivali, ali i dalje trošimo rezerve. Ne možemo da istisnemo koliko nam je potrebno i fali nam makar 0,5, koje moramo da kupimo po tržišnoj ceni. Sve je jako komplikovano, vezano za sve energente. Da ne pominjem da smo se mučili da pronađemo mleko u prahu, i pronašli smo ga, da bismo imali sve. Kad se borbe dodatno rasplamsaju, kad voz krene iz Nemačke, Rusije, Amerike, taj se voz ne zaustavlja. Ovome nema kraja. Ja razgovaram sa našim prijateljima iz okruženja. Sva skladišta gasa su prazna, mi smo utisnuli nešto u poslednjih mesec dana".

foto: screenshot b92

"Ja sam pogrešio, mislio sam da možemo, ali od četvrtka zaustavljamo izvoz brašna, pšenice, kukuruza i ulja iz Srbije, jer je izvoz skočio 109 odsto".

"Pamuka nema na svetskom tržištu, Kina je kupila sve. Mi smo reagovali sa osam milijardi, pre svega privrednim subjektima u vreme korone. Ovo nam se nadovezuje na koronu, a ona još nije ni prošla. Ovo je ogromna opasnost, ceo sve se ruši pred nama. Mi ne razmišljamo o tome šta je naša briga. Rojters večeras saopštava inflatorne procene. Mi gledamo da nam ne pobegne iznad zacrtanog, ali to niko ne može da vam kaže. Moraćemo da idemo na nominalno povećanje plata više od planiranog. Svet ide u recesiju, to je treća godina recesije, a mi se i dalje nadamo da ćemo imati plus 4 ili 5, ukoliko se ovo ne završi sutra, a mislim da neće. Svi su ušli u neki sveti rat, niko ne razmišta o svojim interesima. Bugarski i mađarski premijer su danas rekli - naše stanovništvo mora da preživi. Kafanske su priče da će neko istupiti iz Unije. Ko je u klubu, ne izlazi iz njega. Mnogo truda ulažemo u sve ovo".

"Kad vam neko pre mesec dana da će imati rast 5 ili 4,6 odsto, a sada kaže da ide u recesiju, to znači da je došao ili smak sveta ili svetski rat. Meni liči na smak sveta, pre svega u ekonomskom smislu. I to je tako razarajuće da za to ne postoji lek".

foto: Printscreen

Na napade Marinike Tepić, Vučić odgovara:

"Šta su ta gospođa i svi drugi radili nego izmišljali. U laži su kratke noge, ali ja stvarno nemam vremena da se bavim time".

"Da li se sećate šta su govorili za Beograd na vodi? Govorili su u prošloj predizbornoj kampanji da su garaže pune vode i da ne može da se ispumpa. A vidite kako sada izgleda Beograd na vodi".

"Stranačke kolege mi zameraju da ne pričam stranački. Vi ljudi ne razumete kakva je situacija u svetu, u Evropi, u zemlji".

"Šta mislite koliko je vremena potrebno da se pripremite za razgovor sa Makronom, Erdoganom, Sijem ili Putinom? Pa nije to podignem slušalicu i kažem: 'Ćao, šta radiš'. To su stotine i stotine strana pripreme".

"Mnogo je projekata na koje sam ponosan i ne zanima me šta će o tome da pričaju".

"Pogledajte, ja sam nosilac svih lista, koja se zove 'Zajedno možemo sve - Aleksandar Vučić'. Gde sam se ja to sakrio? A gde je njen predsednik?", odgovorio je Vučić na napade Marinike Tepić.

"Danica Grujičić ima san da se izgradi najsavremenija onkološka klinika i mi ćemo joj pomoći u tome".

"Izdradili smo bolnice širom Srbije".

"Mi smo za 65 odsto uvećali sve ono što pravimo u Srbiji za samo deset godina. To je neverovatan rezultat".

(Kurir.rs)