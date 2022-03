BOCAN-HARČENKO ZA KURIR: Rusija ne preti nuklearnim oružjem!

Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je gostujući na Kurir televiziji da je za okončanje sukoba u Ukrajini potrebna veća spremnost Kijeva da se nađe rešenje.

On je naglasio da zabrinjava sve veći broj „terorističkih akcija“ u Ukrajini.

Nacističke jedinice

- Traži se veća spremnost od ukrajinske strane za rešenje. Najvažnije je da se nastavi taj proces. Ako se nastavi, nada uvek postoji, ako nema nade, onda ne bi bilo ni nastavka razgovora. Ministar spoljašnjih poslova Rusije (Sergej) Lavrov rekao je nekoliko puta da ukrajinska strana želi da iskoristi razgovore za neki spoljnji efekat, pokažu nameru, a u pozadini se pripremaju za aktivne napade na civile i vrše akcije terorizma nad civilnim stanovništvom - rekao je Bocan-Harčenko gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije.

Ambasador je granatiranje Donjecka nazvao terorističkom akcijom i dodao da „nacističke jedinice“ koje su se otrgle kontroli nastavljaju da vode akcije protiv civilnog stanovništva.

- Uslovi koje Rusija traži su demilitarizacija i sigurnost i neučešće Ukrajine u NATO. Mi smo i pre (specijalne vojne akcije) tražili razgovore. Odgovor nismo dobili ni od NATO ni od SAD. Demilitarizacija i neutralni status Ukrajine su dva najvažnija zahteva. Rusija polazi od toga da se traže rešenja i kompromisi. Nismo naišli na razumevanje sa drugih strana već su nas primorali na to. Naš predsednik Vladimir Putin imao je samo jednu opciju - specijalnu vojnu operaciju.

Bocan-Harčenko je odgovorio i na pitanje da li postoji opasnost od nuklearnog rata.

- Cilj je odredio 24. februara predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin u izjavi. On je rekao da je to zaštita ljudi u Donjecku i Lugansku, denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine, ali i neulazak Ukrajine u NATO. Vojna operacija biće nastavljena. Što se tiče Rusije, strah od nuklearnog napada ne treba da postoji. Nismo mi s takvim pretnjama izlazili - rekao je ambasador.

O odnosima između Beograda i Moskve

Za srpsku ekonomiju je „povoljno“ što se nije pridružila sankcijama

Ambasador smatra da je za srpsku ekonomiju povoljno što se nije pridružila sankcijama Rusiji:

- Prvo, potpuno sam ubeđen, na osnovu podataka i razgovora s poslovnim ljudima ovde u Srbiji, ali i sa našima koji nastavljaju da deluju, da nikome nije uskraćena mogućnost da nastavi s projektima. Srbija nije prihvatila sankcije, a to je za srpsku ekonomiju povoljno. To kažem iz ugla Ruske Federacije. Znam da je srpska ekonomija poslednjih godina postala dosta jaka, najveća u regionu, stopa rasta je i u evropskom kontekstu dobra. Srbija sa Ruskom Federacijom ima energetsku saradnju, železničku... - rekao je on i napomenuo da Rusija ima realan kapital utemeljen na resursima, industriji i kvalitetu na radnim mestima.