GENERAL-MAJOR O NATO BRUTALNOSTI: Njihova agresija ne može rečima da se opiše, oni su NEHUMANI!

Na današnji dan, 24. marta 1999. godine u 19.45 časova počelo je bombardovanje na SRJ. Nakon jezivog zvuka sirena za vazdušnu opasnost bombe su obasjale nebo nad čitavom Srbijom. Prvenstveno su zasipale vojne ciljeve, vojne aerodrome i kasarne, ali se agresija vrlo bro proširila i na civilne ciljeve.

Tokom 78 dana rata stradalo je 2.500 osobe, a 12.500 ljudi je ranjeno. Traume koje su urezana čitavoj naciji ni danas nisu prošle.

Da li će Srbija ikada dobiti "izvinite"? Zbog čega se deceniju i više umesto agresije govorilo operacija? Kakvi su vojni kapaciteti bili 99. a kakvi su sada?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju Milan Gulić i general-major Vojske Srbije u penziji Luka Kastratović.

- Opšta zamisao NATO bio je da za 2,3 dana ostvare svoje ciljeve. Prvo su hteli da dejstvuju po teritoriji Kosova i Metohije a potom po Centralnoj Srbiji. Mi smo imali pripreme i u ta 3 dana NATO nije uspeo da ostvari svoje ciljeve. Naša vojska se borila do poslednjeg dana, borili smo se za svoju slobodu, bili smo motivisani. Znali smo i protiv čega se borimo i kakvo oružje poseduju. Odnos snaga nije mogao da se poredi, imali su najjače oružje. Mi smo primenili strategijsko maskiranje, znali smo prednost njihovih aviona i raketa. Naše rakete imale su veliki domet i visinu, međutim brzina aviona je bila veća od tih raketa. Trebalo je čekati da dođe avion na određenu daljinu kako bismo mogli da ga gađamo. Naše osmatračke stanice su to znale i čekale su u zasednom dejstvu i uključili smo raketu tako da avion nije mogao da pobegne. Mi smo uništili nevidljivo, uništili smo im kompletan vazdušni sistem. Njihovu agresiju je teško opisati rečima, koliko su cinični i nehumani - kaže general Kastratović.

- General je to dobro uočio. Već posle nekoliko dana NATO je uočio da im se ne ostvaruju planovi. Oni su nakon par dana promenili svoje ciljeve, rečeno je da im meta nisu civili, to se ubrzo promenilo. To je bio strahovit udar, surova operacija gde se ciljevi nisu birali. To je bio udar po civilima - rekao je Gulić.

