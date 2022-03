NOĆNI SOKO UPAO U ZASEDU Vodnik Matić koji je oborio F-117 tvrdi: NATO krije da smo oborili 4 aviona MI SMO BILI NEVIDLJIVI NJIMA

Matić je gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije naveo da je naša vojska tokom NATO bombardovanja oborila više od četiri aviona, ali da je to prikriveno.

Na pitanje voditeljke Olju Lazarević da li je rušenjem "nevidljivog" aviona ratno vazduhoplostvo SAD doživelo najveće poniženje, odgovorio je potvrdno i naglasio da stelt avion za našu vojsku nije bio nimalo nevidljiv.

- Možemo slobodno to da kažemo jer imamo dokaze. Ja bih rekao da smo pre mi njima bili nevidljivi nego što je on nama. Tolika je fama dignuta oko tog aviona jer su mnogo milijardi dolara utrošili u taj koncept i pre nego što je napravljen. Ne može biti nevidljiv. Stelt tehnologija znači samo avion sa smanjenim radarskim odrazom. Oblak ima svoj odraz kod nas na radaru, a on je zgusnuta vodena para, dok je avion od metala. On je takođe vrlo spor. Raketa leti 700 metara po sekundi dok on ima dozvučnu brzinu. Nema naoružanje da se brani. Samo nosi dve laserski vođene bombe koje baca i beži. Tako da nije bio problem uopšte - objasnio je nekadašnji vodnik koji je sa svojom jedinicom učestvovao u obaranju "noćnog sokola" pre 27. marta 1999. godine iznad Srbije - rekao je Matić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Vodnik se osvrnuo i na dan kada je oboren F-117A i otkrio zašto je obaranje tog aviona izazvalo toliki šok.

- Mi smo tri dana bili na položaju i nismo uključivali nišanski radar. To oni nisu znali pa praktično može da se kaže da je upao u zasedu. Vrlo brzo smo odreagovali. Toliki šok i nevericu je verovatno izazvalo to što su hteli da ga prodaju. Tad je koštao 120.000.000 dolara dok je F-16 bio tri puta jeftiniji. Imali su ugovor da prodaju 120 komada, ali čim je oboren ugovori su otkazani i to je to - rekao je Matić.

Olja Lazarević se osvrnula i na činjenicu da je časopis "Afterburner" objavio da je Dragan Matić jedini čovek na svetu koji je oborio čak četiri letelice NATO.

Vodnik Matić je potom i naveo koje su to letelice bile u pitanju i istakao da je jedna od njih zapravo bio još jedan F- 117A.

- Dugo se nije znalo da smo i drugog F-117A uspeli da pogodimo, ali da je on nekako uspeo da se vrati u Nemačku, mada je toliko oštećenja bilo da su ga rashodovali. Treći je bio F-16, rekao bih da smo ga oborili 2. maja, a četvrti B2, strategijski bombarder, tada najskuplji avion na svetu. On ima odraznu površinu 464 kvadratna metra što nikako ne može biti nevidljivo za nas - istakao je Matić.

01:41 POJAVILA SE UŽARENA KUGLA IZNAD SELA, SKOČIO SAM U KANAL: Ovako se meštani Buđanovaca sećaju obaranja nevidljivog

Smatra da je oboreno više od četiri aviona, ali da je to prikriveno.

- NATO je 24. marta krenuo sa oko 700 aviona. Čim imaju gubitak od 10 odsto oni vrše dopunu. Tako da su na kraju imali negde više od 1.100 aviona. Znači da nisu samo ova četiri aviona. Mora se razlikovati kad je avion pogođen i uništen i kad je pogođen i oštećen. Jer mnogi su im davali aerodrome i oni su gledali da se spuste tamo i da se to krije - rekao je Matić.

