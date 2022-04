OVO SU RAZLOZI ZAŠTO HIL MOŽE BITI DOBRO REŠENJE ZA SRBIJU Šainović i Anđelković OTKRILI nepoznate detalje o ambasadoru SAD

Hil važi za dobrog poznavaoca zapadnog Balkana, a u Beograd stiže sa zadatkom, pre svega u vezi s Kosovom i Metohijom, ocenjuju analitičari.

Hil će na mestu ambasadora u Srbiji zameniti Entonija Godfrija, koji je u Beogradu bio od novembra 2019. Karijerni je diplomata, član službe spoljnih poslova, kao i profesor na Univerzitetu Kolumbija na katedri za međunarodne i javne poslove.

Devedesetih je bio član pregovaračkog tima čiji su napori doveli do Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je okončan sukob u BiH.

Gosti jutarnjeg programa bili su Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik Vlade Jugoslavije i Zoran Anđelković, bivši predsednik izvršnog veća AP Kosovo.

Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik Vlade Jugoslavije otkrio je neke manje poznate detalje iz biografije novog ambasadora SAD u Srbiji.

- Amerikanci smatraju da smo mi opterećeni istorijom i imaju tu floskulu - okrenite se budućnosti. A mi jesmo okrenuti budućnosti. Mogu da kažem da je poruka dobra u startu. Njemu (Kristoferu Hilu) i jeste zadatak da se zalaže za bolje odnose. Znam ga dugo. Znam ga i iz različitih perioda. On je profesionalac, i radio je dobro za svoju zemlju, kad je ta zemlja imala dobar odnos prema nama kao onda kada se radio Dejton. Tada je Kristofer Hil bio vrlo koristan, radan i stručan. Ako je nešto prednost onda je to što dolazi čovek koji zna i koji neće praviti greške iz neznanja. Kada su Kosovo i Metohija u pitanju, kada smo radili Nacrt sporazuma o samoupravi na Kosovu i Metohiji šatl diplomatija između Miloševića i Rugove bio je Kristofer Hil. Napredovali smo tada i došli do dokumenata koji se zovu Hil1, Hil2, Hil3, a onda je došla direktiva iz Stejt Departmenta sad više nije Rugova, sad je tzv. OVK, pa je on radio sa tzv. OVK - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik Vlade Jugoslavije.

Zoran Anđelković, bivši predsednik izvršnog veća AP Kosovo smatra da Kristofer Hil odlično poznaje ovdašnje prilike, ali i da će imati širu ulogu, kao i da će biti značajan za ceo Zapadni Balkan.

- Mi smo pre svega bili gostoljubiv narod. Treba da primimo razločite ambasadore. Hil je uputio kurtoaznu diplomatsku poruku. To je ejdna admnistracija koja je bila u vreme NATO bombardovanja. Oni žele da, naročito u ovim vremenima, da naprave jedan pomak u odnosima SAD i Srbije. Hil je iskusan diplomata. Oni neće odustati od svojih pozicija za Kosovo i Metohiju. Diplomate kao što je on su važni zato što će biti važan za ceo Zapadni Balkan. To je bez ikakve dileme. To može biti korisno. On zna šta je zapisano u Dejtonu i šta je suština - rekao je u jutarnjem programu Zoran Anđelković, bivši predsednik izvršnog veća AP Kosovo.

