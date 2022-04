ĐILAS POKAZAO LICEMERJE POSLE IZBORA Vukadinović: Do juče su mu Zavetnici i Dveri bili izdajnici, a sad su DRAGI OPOZICIONARI

Analitičari Đorđe Vukadinović, politički analitičar i Bogdan Stojanović, politikolog, istakli su da je retorika Dragana Đilasa prema strankama koje su prešle cenzus u Beogradu svojevrsno licemerje.

- Postavlja se pitanje kako "Ujedinjeni za pobedu" i Dragan Đilas koji je lider te opcije žele sve ove manje stranke poput "Zavetnici", "Dveri", koje su prešle cenzus i sa kojima apsolutno nisu imali nikakvo slaganje i nazivali iz izdajnicima, lažnom opozicijom, slugama režima, Vučićevima... Kako sada Draganu Đilasu oni više nisu to, već ih zovu "da sruše vlast" - pitala je novinarka Silvija Slaming svoje sagovornike u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

- Ovi izbori su razbili pokušaj monopolizacije opozicije. Bošku Obradoviću i Milošu Jovanoviću se spočitavalo da su sluge vlasti i sada hoće da prave vlast sa njima i to je veoma teško. Iako bi postojala matematika, nemoguće je da se svi akteri dogovore - kaže Stojanović.

Vukadinović je istakao da je ovakav Đilasov nastup svojevrsno licemerje.

- Ne samo politika, nego i navoda bliskost režimu i tako to. Posebno su gospođu (Milicu) Đurđević urnisali na tu temu. Ja mislim da je to svojevrsno licemerje. U politici svašta ima, mislim da ni jedni ni drugi nisu trebali da pohrle na to. Mislim da postoje neke reči koje se ne govore, jer ako se kažu one imaju svoju težinu. Uvek su mi smetale te teške reči i kada idu ka vlasti i kada idu ka režimu - izdajnik, fašista, lopov, kriminalac, ubica itd. I onda kada se malo nešto desi, odmah piju vino. Posle se združe i prave koaliciju i onda nema razloga da se čudimo zašto ljudi ne veruju - kaže Vukadinović.

On je istakao da je važno da prestane da se gađa sa velikim optužbama.

- Ovako sve može, izdajnici, Vučićeva opozicija, a kada su "Ujedinjeni za pobedu" i "Moramo" mislili su da će imati više glasova od SNS i SPS u Beogradu, a ispostavilo se da imaju duplo manje. Druge nisu uopšte uvažavali, nisu ih konstatovali kao opoziciju, a pogotovo ne Milicu (Đurđević) Zavetnicu. Meni to smeta, a mislim i građanima. Malčice ne miriše lepo - kaže Vukadinović i dodaje:

- Ovako izgleda kao neka vrsta manifetluka, nismo vas priznavali za opoziciju opšte, a sada odjednom kada je opozicija pobedila u Beogradu, odjednom su sada to uvaženi opozicionari, a do pre tri dana su ih urnisali - ističe Vukadinović.

