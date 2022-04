VUKADINOVIĆ O OPOZICIJI: Smeta lakoća sa kojom odbacuju ideološke teme

Đorđe Vukadinović, politički analitičar i Bogdan Stojanović, doktor politikologije istakli su da smatraju da nike moguća opoziciona gradska vlada.

- Sigurno je da je digitron na stolu. Kada je u pitanju Beograd, opozicija može da nađe neku retoriku na kojoj će se naći. Meni smeta lakoća sa kojom se odbacuju te ideološke teme - kaže Vukadnivoć.

Postizborna kombinatorika se pokazala kao neprevidljivija u odnosu na izbore istakao je Vukadinović.

- Mislim da će biti vezani paket i za republiku i za Beograd. Ovo su bili predvidljivi izbori, ali je postizborna kombinatorika mnogo nepredividivija. Paradoksalno, posle izbora imamo više dilema nego što smo imali pre - kaže Vukadinović.

Stojanović je naveo da je kada je u pitanju gradska vlast, da ga to podseća na Igru prestola.

- Cela priča o udruživanju opozicije protiv SNS-a i SPS-a ne pije vodu, jer svakako SNS i SPS imaju više od cele opozicije. Postavlja se pitanje samo da li će SNS da pravi koaliciju u Beogradnu sa SPS - kaže Stojanović, koji je dodao da smatra da vlast SNS-a nije ugrožena.

- Aleksandar Vučić nas je uvek iznenađivao nekim svojim kombinacijama. Mislim da vlast SNS-a nije ugoržena - kaže Stojanović.

Vukadinović je istakao da se ne treba iznenaditi ako se u vlasti Beograda budu našle i građanske i nacionalne stranke.

- Mislim da neće da izbaci SPS. Javlja mi se da će to biti jedna znatno šira celina. pre ćemo imati nove izbore, nego što će vlast biti 56:54. Pitanje je samo kako će se spakovati ta većina. Nemojte se iznenaditi ako budu neke stranke iz građanskih stranaka, a i one iz nacionalnih - kaže Vukadinović.

Pre izbora retorika Dragana Đilasa o stankama koje su prešle cenzus bila je porpilično gruba, a sada sve te stranke Ujedinjeni za pobedu zovu da se udruže, a analitičari smatraju da je ovo svojevrsno licemrje.

- Ovi izbori su razbili pokušaj monopolizacije opozicije. Bošku Obradoviću i Milošu Jovanoviću se spočitavalo da su sluge vlasti i sada hoće da prave vlast sa njima i to je veoma teško. Iako bi postojala matematika, nemoguće je da se svi akteri dogovore - kaže Stojanović.

Vukadinović je istakao da je ovakav Đilasov nastup svojevrsno licemerje.

- Posebno su gospođu (Milicu) Đurđević urnisali na tu temu. Ja mislim da je to svojevrsno licemerje. Mislim da postoje neke reči koje se ne govore, jer ako se kažu one imaju svoju težinu. Kada su "Ujedinjeni za pobedu" i "Moramo" mislili su da će imati više glasova od SNS i SPS u Beogradu, a ispostavilo se da imaju duplo manje. Druge nisu uopšte uvažavali, nisu ih konstatovali kao opoziciju, a pogotovo ne Milicu (Đurđević) Zavetnicu. Meni to smeta, a mislim i građanima. Malčice ne miriše lepo. Ne verujem da je moguće da opozicija napravi tu vladu. Verujem da će biti jedna šira kombinacija. Nemojte se iznenaditi ako u toj većinu bude i građanske leve i nacionalne desne pozicije - kaže Vukadinović.

Da su se pre izbora svi skupili bilo bi uredu i igra čistim kartama.

- Da su se oni pre izbora uhvatili za ruke i zajedno svi digli, sve bi bilo okej. To bi bila igra čistim kartama, a ovako deluje kao neki manifetluk. Nismo vas računali u opoziciju uopšte, urnisali smo vas pre pet dana, a sada vas zovemo da sarađujemo - kaže Vukadinović.

Od ružnih reči pre izbora, postali su uvaženi opozicionari istakao je Vukadinović

- Verovatno bi sve palo u vodu to što su ranije pričali. To je račun bez krčmara - kaže Vukadinović.

Obojica analitičara složila su se da je nametnuta odluka bila da Marinika Tepić bude nosilac liste, a Vukadinović je istakao da i dalje stoji iza stava da to nije bila srećna odluka.

- Oni su prošli kako su prošli, jedna od većih tekovina je to što je u vodu pala to što se razbilo to šta je "prava" opozicija - kaže Vukadinović.

Stojanović je naglasio da (Dragan) Đilas ima autokratski autoritet.

- Mislim da smo sve rekli, manje više je jasno kakav je mentalni sklop Dragana Đilasa, on ima taj autokratski mentalitet da nameće određene ideje svojim saradicima. Marinika Tepić je limitirana jako. Jedino istraživanje koje je radio gospodin Đilas su pokazivala neka drugačija rešenje. Ta priča je već ispričana, a gospodin Đilas se čak nije ni izvinio ljudima koji su Mariniku videli na 12, 13 procenata - kaže Stojanović.

Vukadinović je naveo da smatra da će trajanje stvaranja vlade u Beogradu biti veoma dug proces.

