ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ JE NEPISMEN I NEOBRAZOVAN ČOVEK Pavićević nikad oštriji u nastupu: Premijer priča isto kao Milo Đukanović

Zdravko Krivokapić je izneo optužbe da Srbija hranom ucenjuje Crnu Goru i to preko ulaska u Otvoreni Balkan, iako nije ponudio niti jedan dokaz za takve navode.

Na to je reagovala premijerka Srbije Ana Brnabić rečima: "Pitam profesora Krivokapića kako vas nije sramota da tako bestidno lažete? Uzgred, kada vas je to Vučić pozvao, uputio poruku, rekao bilo koju reč ucene u vezi sa hranom/robom iz Srbije? Pošto znam da nije, vraćam se na pitanje: da li vas je bar malo sramota - napisala je Brnabić.

Sve ovo događa se u vreme najveće političke krize u Crnoj Gori i probijanja svih rokova za sastavljanje manjinske vlade, koja je najavljena još za februar.

Zbog čega Krivokapić u svojim poslednjim premijerskim danima udara na Srbiju? Kakva je politička sudbina Crne Gore? Kako i kada će se formirati manjinska vlada?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore i prof. Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije i Predrag Savić, advokat.

- Ne verujem u to što je rekao Zdravko Krivokapić, a ne veruju mu ni građani Crne Gore. On je uspeo nemoguće, uspeo je da za godinu i po dana uspeo da podršku svede na 11 poslanika, i zahvaljujući tome je i razrešen. Krivokapić je imao sve simpatije građana Crne Gore, sve dok ga nisu upoznali. Kako je počeo da se pojavljuje u medijima ljudi su prvo videli da on sebe voli da predstavi kao jednoga profesora, a da je on zapravo jedan nepismeni čovek. Znate li vi da nema jednog njegovog nastupa, a da se mi ne uverimo da je on neobrazovan, nepismen, to je za mene bilo nešto neviđeno. Mi smo saznavali da on voli da prevari. I to ne oko sitnih stvari. Oko krupih stvari. Sada je Zdravko Krivokapić počeo da priča priču Mila Đukanovića, a Đukanović je svoju politiku temeljio na antisrpskim sentimentima - rekao je prof. Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije.

Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore smatra da trenutni premijer Crne Gore nastavlja politiku Mila Đukanovića.

- Profesor Pavićević je rekao u suštini sve. Mislili smo da ako je Krivokapića predložio neki crkveni velikodostojnik da je to to. Da nema šta da se mešamo i da bespogovorno prihvatimo rešenje. Ta koalicija je zaista bila srpska koalicija. Ovo što je godpodin Krivokapić nastavio da radi samo je nastavak politike Mila Đukanovića. Ista matrica. Evo, sad smo saznali da je Krivokapiću bliža Bugarska od Srbije - rekao je u Usijanju Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore.

Advokat Predrag Savić, koji je inače uvek blagonaklono komentarisao poteze Zdravka Krivokapića, ovoga puta nije tako.

- Znate da sam dosta blagonaklono komentarisao sve poteze Zdravka Krivokapića, pokušavao sam da isključim i strasti i političke ambicije. On je pao u parlamentu 4. februara, a danas se ugruvao i ubio. Jednostavno, situacija je takva. Milan Knežević koji je vrlo duhovit i ima duhovite opaske na društvenim mrežama, napisao je da je od Srbina postao 200% Crnogorac, pa Tuta Bugarin. Nikada nisam video da Ana Brnabić ovako dominantno i superiorno odgovori. Znači, Zdravko Krivokapić je došao u situaciju da ga i Ana Brnabić sa mnogo argumenata, na jedan oštar način još više gurne u provaliju u koju je on uleteo - rekao je advokat Predrag Savić u Usijanju na Kurir televiziji.

Dajković je dao i svoje mišnjenje o manjinskoj vladi u Crnoj Gori.

- Mislim da je manjinska vlada katastrofa, da je to način da se srpski narod ponovo, faktilki, izbegne u Crnoj Gori, makar u toj izvršnoj vlasti. To što SNP hoće da uđe, ništa tu neće biti bolje srpskom narodu, verujte mi - prokomentarisao je Dajković.

