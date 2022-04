PROBRISELSKA OPOZICIJA SE RASIPA! Glišić: Ne može se bez ideja pred birače OVO JE VREME ZA NARODNJAČKE STRANKE!

Već se uveliko spekuliše o raskidu koalicije Đilasa i Jeremića, ali i približavanje desnih stranaka.

Gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji bio je advokat Vladan Glišić. Na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića da prokomentariše Vučićevu najavu mogućnosti ponovljenih izbora u Beogradu, Glišić je pozdravio takav pristup.

- Dobra stvar s tim sastankom je ta što najavljuje normalnije odnose političkih protivnika. Ako bi se udvarali biračima koji vole sukobe, obe strane će biti na gubitku. Trenutno, kratkoročno i SNS i SSP trpe kritike svojih birača, ali dugoročno će i jedni i drugi imati koristi - smatra Vladan Glišić.

Najavljen je i razlaz Đilasa i Jeremića, što je i sam lider Narodne stranke posredno potvrdio na društvenim mrežama.

- Ono što znamo iz insajderskih izvora je da taj odnos nikad nije bio idealan. Njihov korpus je probriselski i taj blok ima problem s manjkom ideja, naročito ada srpski narod trpi pritiske iz Brisela, EU, NATO i Vašingtona. Teško je zastupati ideju da u tom pravcu treba da idemo, čak i SNS koja ima jako krilo koje se zalaže za to gleda da takve ideje ne šalje u javnost sem kad mora. Kad nemate platformu oko koje će se okupiti birači, onda dolazi do sukoba. Gledali smo skoro više od 2 decenije kako se to isto dešava u nacionalnom bloku, bilo je puno zle krvi.

- Približavanje Zavetnika i Dveri je dobro i pokazuje da treba staviti sitne razlike u drugi plan. Nadam se da postoji svest o tome da ovaj savez treba da bude okosnica i ostalih suverenističkih snaga. Oni su sada na dobrom talasu, ne samo kod nas nego i u Evropi. Ja ih ne bih nazvao desnim strankama, već narodnjačkim. I upravo dok traju sukobi u probriselskim strankama, na ovoj strani suverenističke stranke imaju priliku da naprave još veći iskorak.

- Rat u Ukrajini nas je doveo do toga da se prema tome opredeljujemo. Keč ol politika nije se pokazala delotvornom pa su stranke koje su se opredelile za Rusiju dobile mnogo više glasova nego inače. Kad su mirnodopske teme u pitanju mi smo tačka povezivanja između Rusije i Zapada, međutim kad je reč o frontovskoj politici, mi smo izloženi velikim pritiscima pronatovske Evrope. Nama je u interesu, kao i svima, da se okonča rat u Ukrajini jer tu je naša šansa da opet budemo u poziciji tačke povezivanja.

- To je pošten pristup. šapić se opredelio da pristupi SNS, to ga je koštalo određenog broja birača koji su glasali za njega ranije. Pošteno je što mu je Vučić dao podršku da vodi Beograd. Šapić će imati jaku mašineriju SNS iza sebe, dok opozicija ima šansu da se tome suprotstavi. Ipak, neće joj biti lako da preuzme vlast pre svega zbog situacije u Ukrajini. Nije lako prognozirati ishod ponovljenih izbora.

Bonus video:

10:41 SNS NEĆE DOZVOLITI DA GA UCENJUJU SLABIJI Miletić nakon sastanka Đilasa i Vučića: Izvesni izbori u Beogradu u JEDNOM SLUČAJU