ISKORIŠĆENI! Besni na Đilasa jer ih je zloupotrebio i samovoljno tražio i otišao na sastanak sa Vučićem

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas iskoristio je i zloupotrebio ostale kolege iz opozicije i preko njihove grbače samovoljno otišao da razgovara s predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. Đilas kod Vučića ide praktično s tuđim izbornim rezultatima, a nastupa kao nekakav pobednik.

Zabijanje noža u leđa

On ne može da pregovara u ime cele opozicije jer je, uz mršav rezultat na parlamentarnim izborima, njegova koalicija u Beogradu osvojila tek nešto više od 20 odsto glasova i pitanje je uopšte koliko tih glasova pripada njegovoj partiji.

Samopozivanjem na razgovore kod predsednika Đilas je pokazao kako u politici izgleda kićenje tuđim perjem i zabijanje noža u leđa dojučerašnjim političkim saborcima. To su prozreli i oni, pa su javno ustali protiv Đilasovog preuzimanja monopola nad čitavom opozicijom, a to pokazuju i njihove izjave prethodnih dana.

Među prvima je reagovao predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić.

- Dao sam reč da se na ovim izborima neću kandidovati, niti govoriti u javnosti dok ne budu završeni. Ali ovo moram da kažem, dok još nije kasno - odlazak kod Vučića je izuzetno štetan korak, s nesagledivim posledicama za budućnost. Iskreno apelujem da se od toga odustane - napisao je Jeremić na Tviteru.

Ni Đilasov predsednički kandidat Zdravko Ponoš nema razumevanja za Đilasove poteze, pa je rekao da se sa „ovom vlašću ne sarađuje, ova vlast se ruši“.

A oglasili su se i iz drugih opozicionih koalicija, opominjući ga da nema prava da zastupa interese cele opozicije. Lider Dveri Boško Obradović poručio je da „patriotske stranke neće dozvoliti da Vučić i Đilas više monopolišu srpsku političku scenu“, jer su izbori pokazali da postoje i patriote.

Različiti aršini

Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka, koji je deo koalicije Moramo, takođe je bio protiv Đilasovog odlaska kod Vučića.

- Želim da uputim poruku svima onima koji učestvuju u ovom postizbornom ludilu da građani koji su glasali nisu nikakvi brojevi, nego ljudi koji imaju svoja imena i prezimena... Dragan Đilas, to je njegov izbor, nemam šta njemu da govorim, i ima pravo da bira s kim će da pregovara - izjavio je on.

Posebno je, međutim, zanimljivo izveštavanje medija bliskih Draganu Đilasu. Ovde se opet na delu videlo kako funkcioniše mehanizam Dragana Šolaka i Dragana Đilasa. Televizije i portali Junajted grupe Dragana Šolaka potpuno su promenili način informisanja javnosti o susretu Đilasa i Vučića, pa su, netipično za njih, bez ikakvih kritičkih tonova najavili veliki događaj. Pitanje je kako bi se ponašali u slučaju da je neko drugi iz Đilasove koalicije poželeo da razgovara s predsednikom i kroz kakvog bi toplog zeca taj neko prošao u tim medijima. Sada je još jasnije zašto su Šolakovi mediji u predizbornoj kampanji davali prostor jedino Đilasu, dok su drugi dobijali simboličnu minutažu. Očigledno je da se još od tada počelo s pretvaranjem Đilasa u jedinog zastupnika opozicije.

SASTANAK NA ANDRIĆEVOM VENCU TRAJAO VIŠE OD SAT VREMENA

Đilas tražio nove izbore u Beogradu, Vučić će stav izneti do kraja nedelje

foto: Nemanja Nikolić

Đilas, koji je na svoj zahtev tražio sastanak, juče se sastao sa šefom države na Andrićevom vencu. Tema sastanka bili su beogradski izbori. Razgovor je trajao više od sat vremena, a Đilas je nakon toga rekao da je izneo zahtev za nove izbore u Beogradu do kraja ove godine.

- Saslušao me i rekao da će razgovarati sa svojim stranačkim kolegama i da će do kraja nedelje da saopšti svoj stav - rekao je Đilas. On je, naveo da je razgovor za njega bio težak.

foto: BETA/Amir Hamzagić

- Aleksandar Vučić na sve gleda drugačije. Iskreno, nismo imali veliki stepen saglasnosti o temi koja je bila na stolu, sem da će pred Srbijom biti veliki izazov. S obzirom na to da je Srbija podeljena i još jedna stvar oko koje smo se složili - to je da mora da ima legitimitet - rekao je Đilas.

Na pitanje o kritikama kolega iz opozicije što ide na sastanak kod Vučića, te da nema pravo da pregovara u ime cele opozicije, Đilas je rekao da je ideja o razgovoru s Vučićem njegova, te da, ako neko zna nešto bolje da uradi, neka nešto i preduzme.