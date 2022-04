BITKA U ODESI ZAVRŠAVA SUKOB U UKRAJINI?! Stručnjaci tvrde: Rusija rasporedila podmornice SVET NIKAD BLIŽE NUKLEARNOM RATU

Pukovnik u penziji Miroslav Španović tvrdi da je Odesa sledeći cilj Rusije i da će, ukoliko ovaj grad padne, rat biti završen.

Španović je takođe napomenuo da je podela zapada veoma blizu i da bi slutnje koje su stručnjaci imali zapravo mogle biti stvarne.

- Kada padne Odesa završen je rat. Ona je jedan od sledećih ciljeva. Poslednji cilj je Herson iz koga se snabdeva voda iz Dnjepra za kompletan Krim, Donbas i Lugansk. Ostalo je sada ono poslednje što smo mi samo slutili, a sada vidimo da je to ostvarivo, a to je podela zapada. Već je 12 kompanija sa zapada platilo u rubljama gas. Ovo što se sada dešava Poljskoj i Bugarskoj, to je zato što nisu platili. Imamo raznorazne komentare, ali rat je sprovođenje politike drugim sredstvima. U ratu je sve dozvoljeno. Veoma smo blizu i može doći do nuklearnog rata - rekao je Španović u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da ciljevi Rusije prevazilaze aktuelni rat protiv Ukrajine i da je krajnji cilj Rusije da rasparča celu centralnu i istočnu Evropu.

Prof. dr Duško Tomić, sa Fakulteta za bezbednost i globalne studije američkog univerziteta u Ujedinjenim arapskim Emiratima, smatra da iako Ruska Federacija nema interese da uđe u rat sa NATO, ipak su rasporedili svoje nuklearne podmornice u topla mora.

- Taj ukrajinski narativ koji Zelenski sprovodi na osnovu podrške određenih obaveštajnih službi je apsurdan. Kakav je interes Ruske Federacije da uđe u rat sa NATO-m, nikakve. Jer sve zemlje nominovane od strane Zelenskog su članice NATO-a. Ruska Federacija je rasporedila svoje nuklearne podmornice i u hladna i u topla mora. Oni su spremni da deluju u svakom trenutku. Delovali bi sa svih strana. Ne treba se šaliti sa tim šta Rusija poseduje i kako bi oni delovali. Malo nas deli od nuklearnog rata - rekao je Tomić.

foto: Kurir televizija

