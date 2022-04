ŠOK TVRDNJE: AMERIKA PREPRODAJE RUSKU NAFTU EVROPI?! Spasić otkrio 3 scenarija za NASTAVAK RATA U UKRAJINI

Direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije smatra da ovaj rat može da se odvije u 3 scenarija.

- Po meni možemo da očekujemo 3 scenarija u Ukrajini. Prvi scenario je da Rusi drže pod kontrolom Lugansk, Donbas, Zaporožje, Harkov, Herson, Nikolajev i Dnjepropetrovsk. S tim da ćemo videti šta će biti sa Odesom. Drugi scenario je apsolutna kontrola cele istočne Ukrajine i neodređen status kijevske oblasti i centralne Ukrajine. Treći scenario je apsolutna kontrola cele Ukrajine. Do sada je prvi scenario najizvesniji - rekao je Spasić.

foto: Kurir televizija

Prema poslednjim informacijama Poljska je uputila tenkove Ukrajini. Švajcarska je odbila da naoružava bilo koga, ali informacije su takve da Poljska sve snažnije naoružava Ukrajinu.

Spasić je u razgovoru s voditeljima Oljom Lazarević i Goranom Anđelkovićem istakao da SAD iz ovog rata izvlači trostruku dobit.

- Zapravo najveću dobit iz svega toga će imati SAD. To će biti trostruka dobit. Prva dobit je da je izvoz ruske nafte u SAD povećan za 43% samo tokom prošlog meseca. Tu naftu SAD preprodaju Evropi i zarađuju ogroman novac. Druga dobit jeste to oružje koje Amerika zahteva od Evrope da da Ukrajini. To znači da će evropske zemlje koje su članice NATO saveza morati da kupe to oružje. Od koga će da kupe? Pa naravno od SAD. Treća dobit je renta odnosno članarina koja se plaća kao članica NATO saveza - rekao je Spasić.

Da li uloga (predsednika Francuske Emanuela) Makrona može da se poistoveti sa (bivšom nemačkom kancelarkom Anegela) Merkelovom? - pitao je voditelj Goran Anđelković.

foto: EPA / Stéphanie Lecocq

Spasić je istakao da se Makron postavio kao posrednik sukoba u Ukrajini i da tu ništa nije čudno i dodao da se sve radi kako bi se sprečio društveno-ekonomski savez Rusije i Nemačke.

- Makron je od početka sukoba u Ukrajini postavio kao posrednik. Međutim, to nije ništa čudno jer tokom rata u Gruziji Francuska je bila posrednik između Rusije i Gruzije. Taj sukob je bio rešen posle mesec dana. Ono što je suštinski važno je da se sve radi da bi se sprečio društveno-ekonomski savez Rusije i Nemačke. Sve će da urade. Nije slučajno što je obustavljen Severni tok 2, znamo kome to najviše smeta. Zato što su oni tokom prethodnog perioda vršili veliki pritisak na vladu da obustavi Severni tok 2 - rekao je Spasić

