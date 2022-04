SVAĐA UŽIVO U PROGRAMU ZBOG UKRAJINE Šormaz izjavom o ruskoj vojsci izazvao burnu reakciju sagovornika u studiju

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića i Olje Lazarević da li se stvara nova gvozdena zavesa od Barencovog do Crnog mora, Šormaz ističe da je ona već "pala".

Šormaz je i podsetio na posledice koji je ovaj rat izazvao, a njegovo izlaganje izazvalo je burnu reakciju sagovornika.

- Rusija je jednom trenutnu imala odličan odnos sa NATO paktom. Kako je Putinova vlast jačala, tako su odnosi sa NATO postajali sve gori i gori. Ovim ratom je gvozdena zavesa pala. Rat traje dva meseca, nula pobeda za Rusiju, 20.000 poginulih vojnika, 10 ubijenih generala, to se ne pamti da se u nekom ratu dogodilo. 10.000.000 izbeglica od kojih je 5 miliona van zemlje, 5 miliona u zemlji. Preko 200 ubijene dece, više od 1000 dece je ranjeno i ko zna koliko njih će biti osakaćeno, preksinoć je devojčica od 3 meseca zajedno sa svojom mamom i bakom poginula. Zločini su na svakom koraku, zavesa je pala i neutralnost ne postoji - rekao je gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije Šormaz.

foto: Kurir televizija

Dr Petrović smatra da je stanovništvo u Ukrajini podeljeno, situaciju je uporedio sa Crnom Gorom.

- Stvari među velikim silama nisu jednostavne. Ukrajina je podeljena zemlja i pričalo se o tome ranije. Nismo očekivali da će kroz tako kratko vreme doći do zatezanja, stanovništvo u Ukrajini je podeljeno slično kao u Crnoj Gori. U Crnoj Gori imate ljude koji smatraju da su Srbi, a drugi da nisu. I u Ukrajini je takva situacija, a Amerika koristi podeljenost Ukrajine. Posle puča 2014. godine u Ukrajini su skinute stranke bliske Rusiji. Poslednjih par godina došlo je do radikalizacije razmišljanja Zelenskog, to je krenulo dolaskom Bajdena na vlast - kaže Petrović.

foto: Kurir televizija

- Ovo je ogoljeni napad Rusije. Mi smo rekli svoj stav i to mnogo više vredi od sanckija kojima treba da se pridružimo. SAD jesu partner i pokazuju da su partner Ukrajini, 13 milijardi dolara su dali pomoć Ukrajini. To je novac koji se nikada neće naplatiti. Ukrajina nije mogla da bude članica NATO i da je to želela, zbog nerešenih teritorijalnih pitanja. Svi će naoružavati Ukrajinu jer ne žele da Rusija dobije ovaj rat zato što se radi o vrednosnim pitanjima - kaže Šormaz.

foto: Kurir televizija

