AKO NE UVEDEMO SANKCIJE RUSIJI VRATIĆE SE DEVEDESETE?! Ostojić upozorava: Izgubićemo kandidaturu za EU, a OVO NAM SLEDI NAKON TOGA

Da li Rusija može i dalje da brani interese Kosova budući da nju niko više ne uzima kao savetnika i partnera? - bilo je pitanje voditelja Crvenog kartona Svetislava Basare.

Novinar tvrdi da su Rusija i Putin izgubili kredibilitet da zastupaju interese Srbiju po pitanju Kosova onog trenutka kada su okupirali Krim.

- Šta da brani na Kosovu? Da se Kosovo ne učlani u UN preko Saveta bezbednosti, to je jedino što Rusija može da spreči. Šta je Kosovo država, nepriznata država ili deo Srbije? Kosovo je za 100 zemalja država koju su priznali i imaju pravo da naoružavaju. Za nas je to deo teritorije Srbije po ustavu. Suštinski to je zemlja koju ne priznajemo, kao što je to i za Rumuniju, Španiju, Slovačku, Grčku. Ali oni priznaju dokumenta, pasoše i tablice. Što znači da i ti koji ne priznaju Kosovo kao državu, priznaju je da je država. Samo neće da je jure i da šalju ambasadora. Prema tome onog trenutka kada je okupirao Krim, Putin je izgubio kredibilitet da zastupa interese Srbiju po pitanju Kosova. A kada je dva dana pre agresije na Ukrajinu priznao Donjecku i Lugansku Republiku, šta je on uradio drugačije od Amerike, Mađarske, Bugarske, Nemačka i Britanija koje su priznale Kosovo - rekao je Ostojić.

foto: Kurir Televizija

Šta dobijamo od uvođenja sankcije Rusiji, a šta gubimo?

Novinar smatra da su gubici veliki ako ne uvedemo sankcije Rusiji i da možemo da se poistovetimo sa Belorusijom.

- Ako ne uvedemo sankcije Rusiji, mi smo Belorusija. Ali za razliku od Belorusije koje nije kandidat za članstvo, mi jesmo. Onda mi kažemo da se odričemo kandidature i kažemo da mi hoćemo da budemo Belorusija. Šta je razlika između nas i Belorusije? Pa Belorusija se graniči sa Rusijom. Ruski vojnici mogu da dođu do Srbije samo Er Srbijom i to samo ako im članice NATO dozvole - istakao je Ostojić.

foto: Kurir Televizija

Šta nas obavezuje da Rusiji ne uvedemo sankcije?

- Od ubistva Đinđića, mi vodimo većinom politiku neutralnosti. Mi kažemo da nećemmo ni u jedan blok, ali nismo neutralni kao Švajcarska, Finska i Švedska. Finska će do leta biti neutralna, a Švedska do sledećeg proleća. Putin je praktično ubacio te dve države koje su decenijama, a Švedska i stotinama godina neutralne, gurnuo ih je u NATO. Znači mi smo vojno neutralni, politički nismo već 20 godina. Ako je jedna Švajcarska uvela sankcije Rusiji, a ona je i politički neutralna. Prosto Srbija će moći da ide putem Belorusije ili da se vrati u devedesete. Gde će 300.000 ljudi ostati bez posla i zaustaviti se robna razmena sa EU. Imaćemo hleba kaže naš predsednik, imaćemo i masti, a što se tiče aleve paprike i to verovatno može da se obezbedi iz Horgoša. To nam je što nam je - rekao je Ostojić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:03 Kovač: Ako Rusija to dozvoli nestaće kao jedinstvena država