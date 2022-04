ČUDO NA PRAZNIK! U razrušenom Marijupolju jedna crkva ostala čitava: IZ NJE SE HORSKI ČULA MOLITVA OČE NAŠ

Novinar Danijel Simić, koji se javio iz Donbasa, otkrio je šta je video tokom posete Mariupolju prošle nedelje i istakao da je prizor bio zapanjujuć.

Novinar je istakao da je grad potpuno razrušen, ali da je jedna crkva ostala potpuno čitava.

- Što se tiče vaskrsnih praznika, ovo je pravoslavna zemlja i oseća se taj duh. Po supermarketima mogu se naći nalepnice u obliku jaja. Kupuju se namirnice koje su potrebne za proslavu ovog pravoslavnog praznika. Takođe ja sam pre nekoliko dana za pravoslavni praznik Vrbicu bio u Marijupolju i tu je bila jedna poprilično nadrealna slika. S obzirom da sam ušao u punu crkvu. Ljudi su svi uglas recitovali oče naš. Crkva je bila sasvim očuvana dok su oko nje bile potpuno uništene zgrade. Ta crkva, osim što ima manje oštećenje na jednoj od kupola, nekim čudom je ostala sasvim čitava. Crkva inače pripada Moskovskoj patrijaršiji - rekao je novinar.

Voditelj Goran Anđelković dotakao se pobede Ruske Federacije u Marijupolju i podizanje zastave kao znak osvajanja tog prostora.

Novinar je tu ispravio voditelja i naveo da to nije bila ruska zastava, već zastava Donjecke Narodne Republike.

- Nije to bila ruska zastava, nego Donjecke Narodne Republike. Iskreno rečeno to je bilo više formalno proglašenje pobede u Mariupolju zbog toga što su juče Putin i Sergej Šojgu održali uživo sastanak pred kamerama. Ono što je bitno naglasiti je da u Mariupolju nisu imali nikakvu šansu. Došlo je do druge faze operacije. Trebalo je da se dođe do čišćenja, a treba da se uđe pod podzemne hodnike u fabrici "Azovstanje". Putin je to nazvao besmislenim, što ima smisla iz prostog razloga, ako su oni otišli pod zemlju i zatvorili podzemne ulaze oni više nemogu delovati artiljeriski na ostatak Mariupolja. Što znači da civilno stanovništo i državne službe su sada u stanju da uklanjaju mrtve i rasčišćavaju grad - istakao je novinar.

