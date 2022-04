JEZIVO SVEDOČENJE SRPSKOG NOVINARA IZ MARIJUPOLJA: Prizori su APOKALIPTIČNI! Mrtve iznose u džakovima, artiljerija je NEPRESTANA

Uživo iz Donjecka u jutarnji program Kurir televizije uključio se Danijel Simić predsednik Udruženja novinara Republike Srpske.

Na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića i Olje Lazarević kakvo je stanje u tom gradu Simić je do detalja opisao postapokaliptične scene iz Marijupolja.

- Neprestano se čuju detonacije. U Marijupolju je situacija teška, civilne vlasti ne rade nikakve ozbiljne strateške, strukturne ni infrastrukturne poteze dok se ne očisti taj džep otpora snaga Azova i desnog sektora. Prizori su postapokaliptični. Ljudi koji nemaju gas, vodu, struju, žive u podrumima i mislim da je jako mali procenat stanovništva prisutan u gradu. Zatekao sam ružne slike i video sam veliki broj mrtvih ljudi po ulicama - kaže Simić i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Na jednom mestu u aveniji Metalskih radnika nalazi se kamena Filharmonija koja nosi ime Aleksandra Puškina, u kojoj, kada uđete unutra imate nadrealnu scenu kristalnih lustera i mermernih podova u potpunom mraku gde se stariji ljudi, invalidi i ostali koji nisu imali gde da odu, prehranjuju tako što cepaju drva i lože parket. Tu su sekire, tu je neko kuvanje. U blizini se nalazi i dvorana Univerziteta za odbojku Marijupolj, koja je sva oštećena ratnim dejstvima. Odatle jedinice za sanaciju terena Ministarstva za vanredne situacije skupljaju mrtve ljude u vrećama i nose ih odatle. Što se tiče civila, situacija je preteška. Imao sam priliku da priđem i po zlu čuvenoj fabrici "Azovstal". Neprestano se čuje artiljerija. Nema pazuze duže od pet ili deset minuta. Radi i avijacija. U Donjecku sam samo jednom čuo avijaciju. U Marijupolju neprestano dolazi do detonacija i gađaju se pozicije koje ružaju otpor - kaže Simić.

Prema njegovim rečima ni u Donjecku, gde se sada nalazi situacija nije ni malo bezbedna.

foto: Kurir televizija

- Što se tiče mog funkcionisanja ovde bezbednost je takva da je u ulici u kojoj sam ja živeo pre nekoliko dana pala "točka u" i ubila 21 čoveka, a 28 njih teško osakatilo. U suštini ne možete biti sigurni u Donjecku. Ovde gde sam ja veća je opasnost od "točke u", neprestana je opasnost da ta linija bude probijena. Juče i prekjuče su artiljerijska dejstva bila izraženija. Mnogi su pisali da je počela ofanziva na Donbas, ali to nije istina. Došlo je i do kontraofanzive, ali i do pregrupisavanja ruskih vojnika. Tako da ofanziva tek prestoji - kaže Simić.

On je istakao i da izjave iz Brisela i Vašingtona da Vladimir Putin preti nuklearnim bombama nisu istinite.

- Funkcioniše se tako što ovde već osam godina ne radi platni promet, osim sa Rusijom, plaća se sa gotovinom. Bezbednost je na najnižem nivou. Sinoć kada sam se vraćao iz Marijupolja, vraćali smo se po noći, u jednom trenutku dvojica ljudi iz obezbeđenja su mi se obratila kao "zemljak, moraćemo da se ućutimo dok ne prođemo Volnovaku". Posle izvesnog vremena su mi objasnili da je nedavno iz Marijupolja pod okriljem noći iz fabrike "Azovstal" izašlo stotine boraca koji su peške prešli nekoliko desetina kilometara sa željom da pređu drugu liniju i priključe se jedinicama ukrajinske vojske. Međutim, njih su sačekale specijalne jedinice ruske vojske. Oko polovine tih ljudi je bilo likvidirano, dok se druga polovina predala - kaže novinar iz RS i dodaje:

- Rusija se nikada neće odlučiti na korak nuklearnog udara, ukoliko ne bude direktno napadnuta od NATO pakta - istakao je Danijel Simić.

Ognjen Pribićević nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Velikoj Britaniji istakao je da posle ovoga sukoba ništa više neće biti isto na svetskom nivou.

- Bojim se da će ovo mnogo dugo trajati. Ključna stvar u celoj ukrajinskoj krizi je njena nepredvidivost. Potpuno je nemoguće predvideti šta će biti i sa ljudima i sa samim ratom. Ovo je najzančajnija stvar koja se odigrala u Evropi i u samom svetu u proteklih sedamdeset godina - istakao je Ognjen Pribićević nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Velikoj Britaniji u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

On je dodao se kriza samo jače potpaljuje od strane zapadnih sila, umesto da se smiruju strasti i traži njen izlaz kao što je bilo ranije u istoriji.

- Umesto da se traži izlaz, ovde se ta kriza još više pojačava i mi ne znamo u kom pravcu će to ići, a u suštini, ovaj rat nema smisla. U celini, iako je jasna pozicija Rusije u celoj priči, nema mnogo smisla ni to šta je prethodilo celoj situaciji. Ovaj priliv oružja će samo još više pogoršati stvari, a mi nismo ni svesni da je ovo novo vreme, ali mislim da to nije adekvatno obeležje u kome živimo. Moraćemo da se naviknemo na to da ulazimo u jedno novo doba u kome svet više neće izgledati onako kako je do sada izgledao - kaže Pribićević.

Pribićević je naveo da se pred našim očima stvara jedan potpuno novi svet.

- Ono što se dešava sa Nemačkom u vezi sa ovim konfliktom najbolje odražava perspektivu u celoj Evropi. Nemačka je u poslednje dve decenije razvijala izuzetno jake ekonomske odnose sa Rusijom i sve je to sada pod velikom kritikom. Dalje, imamo eskalaciju do te mere da je ambasador Ukrajine najooštrije kritikovao nemačkog predsednika. To je potpuno neverovatno i za mirnodobski period. Sada shvatate koliko je to neverovatno za celu Evropu. Kritika prema Merkelovoj postaje sve jača sa svih strana. Nemačka prekida svoje odnose sa Rusijom. Oni će to pokušati da nadomeste drugim izvorima, ali to stvara jedan potpuno novi ambijent - kaže bivši ambasador i dodaje:

- Realno niko neće profitirati od ovoga. Sve ovo nema smisla, ovde teško da bilo ko može da profitira, čak ni Amerika. Evropa propada već dugi niz godina. Život je postao previše komforan u Evropi i prestalo je da se misli na drugu stranu ljudske prirode. Sada postaje dominantno pitanje bezbednosti. Sad se vraćamo na bazične stvari rata i mira. Ljudsko pamćenje je jako kratko i ljudi su zaboravili šta je Drugi svetski rat, da je to katastrofa. Slike su veoma jasne, rat je kataklizma - kaže Pribićević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

20:44 OVAKO ĆE UKRAJINA IZGLEDATI NAKON RATA! Stručnjaci otkrili taktiku Rusa: Evo zašto su izašli iz Kijeva