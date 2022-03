OVDE SE LOMI SUDBINA CELE UKRAJINE: Zgrade pretvorene u tvrđave, a Azov spreman da SRAVNI GRAD sa zemljom

.Jasmina Andrić, urednica časopisa Odbrana i bezbednost, na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića kako vidi stratešku važnost Mariupolja, ona je istakla da je taj grad najveći kamen spoticanja ove vojne operacije.

- Ono što je važno reći je da je Mariupolj važan strateški grad. On je važan Rusiji zbog povezivanja Krima i regije Donbasa. Međutim on je ostao neki kamen spoticanja ove operacije, još uvek nije osvojen. Ja ne sumnjam da će se to na kraju desiti. Te trupe koje se bore u Mariupolju su odvojene od ostatka ruske vojske. Tako da smatram da ne treba u budućnosti biti toliko problema. Nije ni do sada jasno zašto traje toliko opsada ovog grada - rekla je Jasmina u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

Uroš Babić, politikolog, istakao je da će Rusi osvajanjem Mariupolja imati kontrolu čitave ukrajinske obale sve do Nikolaja.

- Koliko je Rusima strateški značajno da zauzmu Mariupolje, toliko je Ukrajincima značajno da ga i odbrane. Rusi će dobiti još jednu stvar zauzimanjem Mariupolja, a to je kontrola čitave ukrajinske obale sve do Nikolajeva. Povezivanje bitke za Staljingrad sa Mariupoljem me čudi jer mislim da obe strane imaju razuma. Ako znamo da je bitka za Staljingrad bila jedna od najkrvavijih bitaka u istoriji ratovanja gde se ne selektivno ubijalo civilno stanovništvo, ja smatram da se tako nešto neće ponoviti - rekao je politikolog.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u svom noćnom obraćanju Rusiju nazvao ''terorističkom državom'' i rekao da se njen napad na Marijupolj ne razlikuje od opsade Lenjingrada.

Miloje Pršić je naveo da je NATO pakt udarni čekić američke politike na Rusiju.

- Zelenski je glumac i u okviru svoje karijere je mogao kroz različite uloge da nauči dosta toga. Sada uči sa zapada odnosno od NATO pakta. Retorika zapada prema Rusiji je neprimerena. Zapad, pod tim mislim Amerika. NATO pakt je udarni čekić američke politike prema Rusiji. U okviru NATO pakta imate jedno apsolutno jednoumlje. Svi isto misle, dakle nemate sinhronizaciju stavova jer svi moraju da prihvate ono što se govori. Ovu terminologiju koju koristi (američki predsednik Džo) Bajden je neprimerena. On je recimo 1993. godine zahtevao bombardovanje Beograda i bombardovanje na Drini. Godine 1998. i 1999. on kao advokat i kao čeoni čovek albanskog lobija zahteva da napravi takvu optužbu od koje se Srbi nikada neće oprati. Koja je retorika Bajdena danas, potpuno ista. Obratite pažnju šta govori. NATO pakt i Amerika su se pripremali na teritoriji Ukrajine za obračun sa Ruskom Federacijom. Od ujedinjenja Nemačke 1989. godine traju pripreme zapada za obračun sa Ruskom Federacijom. Godine 2014. snajperisti koji su bili na Majdanu su bili pripadnici MI6. Od te 2014. godine zapad se u kontinuitetu priprema za obračun sa Rusijom. Zapad je pripremao istok Ukrajine, oni su pripremali vojničku infrastrukturu za dugotrajan rat. To znači na krovove zgrada rade utvrđenja i mesta za vatrene položaje. Zgrade od podruma drugog sprata pripremaju za odron. Izolovali su stanovništvo i pripremaju humanitarnu katastrofu - rekao je Pršić.

Jasmina Andrić se nadovezala na profesora i dodala da je Azov pravi problem ovog rata.

- Ovo što je profesor rekao je jako bitno. Ta utvrđenja na krovovima i korišćenje civilnog stanovništva kao živi štit je protivno međunarodnom ratnom humanitarnom pravu i to je upravo problem sa ovim pukom Azov. Jer oni imaju veoma terorističke metode ratovanja. Azov je formalno deo ukrajinske nacionalne garde, iako se kod nas govori da je neonacistička organizacija ona to zapravo nije. Oni su nastali kao dobrovoljačka organizacija, ali su kasnije uključeni u nacionalnu gardu Ukrajine. Ne nalaze se kompletno izvan formalnog lanca komandovanja. To znači da primaju određena naređenja, kako oni završavaju te zadatke na terenu je druga stvar. Vrši se na neki način i zloupotreba tih snaga - rekla je Jelena.

Babić se takođe osvrnuo na Azov i istakao da njima pripadaju i ljudi drugih nacionalosti.

- Azov je nastao 2014. godine zbog sukoba u oblastima Donjecka i Luganska. Nastao je od dva pokreta: patriota Ukrajine i nacionalnog socijalističkog saveza Ukrajine. Sve vreme funkcioniše u oblastima regije Donbas. Oni su jednim delom izrasli u ideološko političku organizaciju, gde pre svega okupljaju ideološko opredeljene građane koji se pridružuju u vojnim sukobima. Tu nisu isključivo Ukrajinci, gde imate primer učesnika Hrvata - rekao je Babić.

Gosti su se složili oko jednog, a to je da će Mariupolj biti najveće iskušenje za rusku vojsku.

- Kada padne Mariupolj cela Ukrajina će pasti - rekao je Pršić.

