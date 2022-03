AZOV ĆE SE BORITI DO POSLEDNJEG VOJNIKA: Stručnjaci tvrde da rat ulazi u opasnu fazu DRON U ZAGREBU POKAZAO DA NIKO NIJE DALEKO

Najveći problem ruskoj vojsci predstavlja nacionalistički bataljon Azov čiji pripadnici znaju da za njih više nikada neće biti mira u Ukrajini i zato će se boriti do poslednjeg vojnika, smatra profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku.

Kajtez je gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije pripadnike tog bataljona nazvao "neonacistima" i naglasio da sada imaju samo dve mogućnosti pred sobom. Jedna je da pobegnu kod "svojih mentora" na zapad, a druga je da se bore do kraja.

Stručnjak se na pitanje voditeljke Olje Lazarević osvrnuo i na izjavu američkog predsednika Džozefa Bajdena koji je ruskog kolegu Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem.

- Prešli su sve granice. Čudno je to Bajdenovo srce kad svog kolegu, lidera jedne od tri najveće zemlje sveta, naziva mimo suda tim užasnim kvalifikacijama. Ta "rusofobija" koja je zahvatila zapad, a pala je na plodno tlo, pokazuje svoje zle proizvode. Ali ono što zapad nije shvatio jeste da će se sve to što prelaze te granice vratiti njima. Sada im odjednom treba zaštita suverenosti i poštovanje suverenosti, ali nisu razmišljali o tome kada su otimali nama Kosovo i Metohiju. Ovo suđenje iz srca će doći u jednom trenutku do toga da će sudeti i njima iz nekog drugog srca. Oni koji razumeju istoriju i društvene nauke razumeju da postoje procesi dugog trajanja - rekao je Kajtez u jutarnjem programu Kurir televizije.

Naglasio je da smo trenutno "izbombardovani" medijima i propagandom.

- Jedna rimska imperija je trajala šest vekova i kad pogledate te cikluse postoji zakonitost. Zapad se polako urušava. Vrednosti na kojima počiva se ruše. To nisu svetske vrednosti i to će im se sve vratiti. Bilo bi bolje da se ispoštuje taj diplomatski protokol. Mislim da su malo precenili sebe, a potcenili druge. To pre svega nije hrišćansko, a Bajden je rekao da je hrišćanin - rekao je Kajtez.

Boško Zorić, pukovnik u penziji, upitan da prokomentariše tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da su od početka sukoba poginula čak četiri ruska oficira na vrlo visokom pozicijama, navodi da te informacije ipak treba uzeti sa rezervom.

- Najniža dužnost jednog od generala je komandant brigade dok su ostala trojica zamenici komandanata armija. Nije dobro, svaka ljudska žrtva nije dobra, ali pogotovo tako visokih oficira. Svaka vojska precizno definiše borbeni raspored i gde svaki pojedinac treba da nalazi. Normalno i poželjno je da general povremeno obilazi svoje jedinice da bi sagledao iz ličnog ugla stvarno stanje na terenu i da bi dao moral svojim vojnicima. Ali nije dobro da četiri generala stradaju od snajperske vatre. To ne bi smelo da se desi. To bi značilo da su se našli na samoj borbenoj liniji. Mislim da je možda bio problem sa moralom jedinica i da su morali na borbene linije da bi podigli taj moral. U svakom slučaju veliki je to gubitak. Da bi neko došao do te pozicije država je morala mnogo resursa u njegovo školovanje da potroši - istakao je Zorić.

Kajtez se posebno osvrnuo i na zloglasni ukrajinski bataljon Azov za koga navodi da su "neonacističke jedinice".

- Azov je najbolje uporediti sa onima koji su njihovi idoli, a to su nacisti. To su neonacističke jedinice koje su zaslužne za osam godina maltretiranja, ubijanja i progona ruskog govornog stanovništva. U tih osam godina, ne samo na Luganskoj i Donjeckoj oblasti, nego i šire, okrvavili su ruke i zbog tog terora se u Rusiju preselilo negde oko milion i po Rusa. Njih je najbolje opisati kao sledbenike nacizma. Imaju u sebi neku vrstu fanatizma. Zbog toga dosta velik problem zadaju ruskoj vojsci jer nemaju previše alternativa. Ne mogu da se povlače, pa idu u borbu na život i smrt. Za njih nakon rata u Ukrajini nema mesta. Mogu se povući na zapad kod svojih mentora i sponzora ili moraju na bojnom polju poginuti - rekao je Kejtez.

Zorić smatra da se rat ne smiruje već tvrdi da postoji šansa da eksalira u nuklearni.

00:36 POTRESNE SCENE! Ruševine i poginuli u Donjecku: Ovo vas neće ostaviti ravnodušnim

- Svi smo svedoci da rat ulazi u sve opasniju fazu. Sve se više koriste oružja velike razorne moći i mnogo se oružja upumpava sa zapada. Americi odgovora da se ovaj sukob produži. Sve će uložiti, sem svojih ljudi i svojih građana, da bi slabili rusku armiju. Meni ne liči da ide ka smirivanju već može samo da dođe do one opasne tačke. Zato NATO ojačava odbranu u Poljskoj, a imamo i informaciju da Belorusija obezbeđuje sistem S300 na granicama Poljske. Dovoljna je jedna nepromišljena situacija i da jedna raketa padne na teritoriju neke NATO zemlje i plašim se šta se posle toga može desiti. Svi smo mi tu. Dron u Zagrebu je pokazao da niko nije daleko. Ako ne bude išlo kako treba ima onaj najgori scenario. Moglo bi da se koristi oružje za masovno uništenje, što bi dovelo do kataklizme - rekao je Zorić.

