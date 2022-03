AMERIKANCE UOPŠTE NE ZANIMA ŠTA VESLI KLARK PRIČA: Kesić i Kovačević o provokaciji nekadašnjeg američkog generala

Kesić smatra da je vreme da se Srbija uključi u mirovne pregovore Ukrajine i Rusije i da bude medijator s obzirom na to da postoji diplomatski prostor koji bi trebalo da se iskoristi.

- Srbija ima odlične odnose sa Rusijom, ali ima i perspektivu jedne zemlje koja je napadnuta i čija je teritorija otuđena. Srbija je pokazala jednu neutralnost koja može biti korisna. Moramo uzeti u obzir da je Turska članica NATO dok Srbija nije. Sad je velika trka većih zemalja da se uključe u taj proces. Vrlo je teško doći na red da bi se ta ponuda shvatila i prihvatila. Srbija bi trebalo da uđe u pregovore i sa jednom i drugom stranom - rekao je Kesić u uključenju za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Vesli Klark, general u penziji i bivši glavnokomandujući evropskih snaga NATO, podsetimo, izjavio je juče da nema paralele između NATO intervencije u Saveznoj republici Jugoslaviji i ruske invazije u Ukrajini. Klark obrazlaže da je NATO vojnu akciju protiv SRJ pokrenuo posle više meseci pregovora sa tadašnjim državnim vrhom koji je predvodio predsednik Slobodan Milošević.

Kesić se dotakao Klarkove izjave i naglasio da su Amerikanci zapravo zaboravili bombardovanje SRJ i da se ne sećaju zašto se to desilo.

- Ljudi pokušavaju da shvate koje su to razlike između toga kada je NATO napadao Srbiju i ove situacije gde Rusija napada Ukrajinu. Možemo da kažemo da su ljudi zaboravili bombardovanje Jugoslavije i da se ne sećaju zašto se to desilo. Ne razumeju da je to bilo bombardovanje infrastrukture jedne suverene države u Evropi i da su gađali i civilne ciljeve i koristili municiju koja je zabranjena za korišćenje protiv urbanih naselja. Kad se to spomene u velikoj meri ljudi ostaju zbunjeni i shvataju da ta priča od strane NATO zemalja nije jednostavna, niti je iskrena priča da su pokrenuli tu akciju iz humanitarnih razloga. Amerikanci ne prepoznaju da je Vladimir Putin koristio isti rečnik kada je objašnjavao razlog napada. Razlog je bio u okviru humanitarnih potreba da se zaštiti ruski narod u Donjecku i da su imali informacije da se tu izvršio genocid - naveo je Kesić.

Antonije Kovačević, urednik portala Serbian Times, tvrdi da je izjava Veslija Klarka čista provokacija, ali da mediji u SAD uopšte ne pridaju neki značaj tome.

- Klark je čovek u penziji i ima neke interese na Kosovu. Ima privatne razloge zašto je posetio Kosovo i Metohiju, ali se ovde u medijima ne prinosi neki veliki značaj tome. Mada ta poseta mnogo veći značaj ima na Balkanu, tumači se na ovaj ili onaj način, ali njegova izjava je svojevrsna provokacija. Ovo budi najgori period odnosa SAD i Srbije. Nadam se da to nije ono što današnja Bela kuća i Pentagon misle i promovišu - rekao je Kovačević u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Kovačević se osvrnuo na rezoluciju Evropskog parlamenta kojom se Srpska pravoslavna crkva osuđuje za "poguban uticaj" i za "izazivanje nacionalnih tenzija" u BiH i Republici Srbiji.

- Da li smo svedoci opet nekog kažnjavanja Srbije zbog neutralnog stava koji je zauzela u vezi situacije u Ukrajini - rekao je novinar.

Prokomentarisao je izjavu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da Zapad ima dvostruke standarde po pitanju Rusije i Ukrajine i da je ceo Zapad aplaudirao kad je Jugoslavija bombardovana.

Novinar smatra da Rusija samo koristi tu situaciju kako bi opravdala dešavanja u Ukrajini.

- Rusija je iskoristila taj presedan u bivšoj SRJ da opravda ne samo ovo što se dešava u Ukrajini, nego i ono što se prethodno dešavalo sa Krimom, a potom i druge dve pokrajine koje su nekad bile u sastavu Gruzije. Očigledno je da smo u razvoju jednog ponovo bipolarnog sveta nakon nekoliko decenija koliko smo imali jednu jasnu situaciju gde su vladale samo SAD. Sada se očigledno uspostavlja neki novi poredak gde će Rusija i Kina zauzeti stav prema NATO alijansi. Ovo što gledamo sad je uvod u neki drugačiji svet koji ćemo gledati u budućnosti - rekao je Kovačević.

