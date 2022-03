HRIŠĆANI IMAJU PRAVA DOK OSTALI NEMAJU!? Profesorka tvrdi da je Evropa u Ukrajini pokazala svoje pravo lice: RASIZAM JE NA DELU

Prof. dr Zorica Mršević, profesorka kriminologije, tvrdi da je Evropa svojim ponašanjem u Ukrajini pokazala koliko može biti rasistički naklonjena.

U toku je ratna kriza u Ukrajini, svet se polarizuje, deli, vaga. Kažnjavaju se i osuđuju, a stradaju i ljudi.

Sankcije koje su uvedene Rusiji su ogromne, ali pravo pitanje je da li su i delotvorne?

Prof. dr Vladimir Vuletić, sociolog, smatra da su sankcije neki vid terorizma jer imaju za cilj da uplaše i utiču na obične građane.

- Pa sankcije su mač sa dve oštrice, one mogu biti u izvesnom smislu delotvorne, ali mogu homogenizovati onu grupu ili zemlju gde se uvode. Setite se da je zapravo homogenizacija na neki način prvi odgovor, ali ukoliko su sankcije dugotrajnije one mogu uticati na deo stanovništva da se zapitaju da li njihovo rukovodstvo ima dovoljno dobro opravdanje, da bi ljudi morali da trpe. Sankcije su nekad i izraz nemoći, one su neki vid državnog terorizma, pogotovo kada su široko usmerene. Terorizam ima za cilj da uplaši, zastraši i utiče na obične građane koji onda okrenu leđa onima koji ih predvode. Svestan sam da to nije potpuno isto, ali jeste neka vrsta državnog terorizma - istakao je dr Vladimir Vuletić za Puls Srbije na Kurir televiziji.

Prof. dr Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost, istakao je da će Evropa pored Ukrajine biti najveća žrtva ovog rata.

- Ono što je posebno interesantno je obustavljanje isporuke gasa. Mi dobro znamo da je Ruska Federacija monopolista po pitanju snabdevanja gasa. Trenutno se dobar deo Evrope snabdeva preko Rusije i njenih gasovoda. Sada je samo pitanje kakve će recipročne mere uvesti Rusija Evropi. Govorim Evropi zato što će ona tu najviše stradati, a opet po mom mišljenju Evropa je žrtva politike zapada odnosno Amerike koja preko Ukrajine pokušava da se sveti Rusiji. Moramo biti svesni da ovo nije rat Ukrajine i Rusije, već rat zapada odnosno Amerike i Rusije - rekao je Antonović.

Vuletić se potom osvrnuo na cilj sankcija i naveo da su sankcije takve da mogu dovesti do totalnog sukoba.

- Sankcije pre svega imaju cilj iscrpljivanja i slabljenja potecijalnog protivnika. Slažem se da su sankcije bolje nego rat, ali plašimm se da su sankcije nekad samo uvod u rat. Kada dovoljno iscrpite protivnika ekonomski, kada ga na ove načine demonizujete, kada mu svaku ljudsku suštinu otklonite, a otklanjate između ostalog time što ne dozvoljavate da odatle dolazi bilo kakva pozitivna asocijacija. Bilo da je reč o književnicima, pesnicima ili šta god. Na kraju krajeva osnovni cilj ovim sankcija koje su uvedeni Rusiji je da se ekonomski oslabi, samim tim ona vojno slabi i volja stanovništva da učestvuje u odbrani zemlje nestaje. Time se vrši pritisak da se taj režim u državi ukloni. Mislim da ovo ide ka totalnom sukobu, a takve su i sankcije - naveo je Vuletić.

Prof. dr Zorica Mršević, profesorka kriminologije, se osvrnula na izbeglo stanovništvo Ukrajine i tvrdi da se u ovom trenutku vidi u velikoj meri rasizam, baš zbog dešavanja iz 2015. godine.

- Ono što je dobro, jeste što konačno vidimo da je Evropa otvorila svoje granice. Nema više proterivanja ljudi, zidova i bodljikavih žici, ali otkrivamo i činjenicu rasističkog momenta ranijih oštrih odbijanja izbeglica. VIdimo da Mađarska prima ukrajinske izbeglice, Evropa otvara svoju ekonomiju i svoju privredu za njih, a to je sve bilo zatvoreno 2015. godine za njih. Rasizam apsolutno na delu, hrišćani mogu, dok drugi ne mogu. Videli smo i reakciju Poljske na tamnopute ukrajinske građane, koji su bili studenti ili stalni rezidenti, a nisu bili dovoljno beli da tako kažem - rekla je Zorica.

