MIGRANTI SE USELILI NA FARMU U LISOVIĆU! Nekad su tu ŽIVELI velike zvezde, a evo kako sad to izgleda!

Nova sezona rijalitija "Farma" bi mogla da se emituje, a da učesnici budu migranti. Jer, kako Kurir saznaje, imanje u Lisoviću naselili su ljudi koji su u našoj zemlji u tranzitu. Meštani Barajeva i okoline, gde se snimao ovaj rijaliti, otkrili su da u ovom objektu sada povremeno žive izbeglice. Podsetimo, nekada su se na imanju u Lisoviću smenjivale poznate ličnosti poput Topalka, Ane Nikolić, Katarine Živković, Nigora, Cakane, Viktorije, Bebi Dol, Maje Nikolić, Ša, Gagija Đoganija, Stanije Dobrojevć, a sada je to utočište migranata.

foto: Printscreen

- Nisam išao gore, ali svi pričaju da su tu kuću naselili migranti. Ne znam kako su to pronašli jer tamo niko živi ne ide, ali Barajevo je prepuno migranta. Sigurno se kriju od policije, a tamo niko ne zalazi, pa im je sigurno utočište. To imanje je odavno zapušteno, čim se rijaliti završio, tamo je čemer i jad - priča meštanin koji nam se predstavio pod nadimkom Mika.

Još jedan Barajevac nam kaže da je na imanju sve sablasno, pusto, propalo, jednom rečju zastrašujuće. Kaže da je i on čuo da tamo ima migranata. - Dolaze, odlaze. Verovatno tu dođu kad nemaju gde da se sakriju po ovoj zimi. Ko zna šta rade. Niko ne sme tamo da priviri. Kuća je puna vlage i glodara. Kažu da se oseća izmet. Nekada su deca volela da se igraju tamo, a sad je to kuća strave. Ne znaš kad neki migrant može da iskoči - priča ovaj stanovnik Barajeva, koji ne želi da mu se pominje ime. Kurir je i pre godinu dana posetio ovo imanje. Komšija koji živi u neposrednoj blizini i tada je govorio da je prizor jeziv. - Jad i beda. Vlasnik tog imanja je preminuo pre godinu-dve. Kažu neki da se noćima tamo svašta radi. Gazda Proka se tu pojavljivao samo dok je rijaliti trajao, posle ga nismo viđali. Od onakve lepote danas ostade samo ruina i smrad. Tužno je da farma zvrji prazna. Neka se da nekom da živi tu i uređuje tu zemlju, koja je plodna. Nas jeza hvata od nje, ko da je iz filma strave i užasa. Decu ne puštamo ni blizu. Priča se da se tamo noću okupljaju neki ljudi u crnom, da se zatvaraju i izvode neke rituale, možda je neka sekta, ko zna - završio je on.

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

00:45 RUSVAJ U BARU! Iz najluđe žurke ispao KARAMBOL