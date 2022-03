PUTIN POSTEPENO OSVAJA UKRAJINU IZ SAMO JEDNOG RAZLOGA: Stručnjaci upozoraju na potez koji bi mogao da pokrene TERMONUKLEARNI RAT

Vojni analtičar Vlade Radulović i general Luka Kastratović navode da uvođenje zone zabranjenog leta može postati jasan indikator koji će dovesti do sukoba velikih razmera između Rusije i NATO.

Fokus borbenih dejstava ruske armije polako se sa Kijeva i Harkova izmešta na Odesu, treći ukrajinski grad po veličini i važnu luku u Crnom moru, a lokalne vlasti tvrde da se očekuje ruski pomorski desant i pokušaj zauzimanja.

Već na početku rata ukrajinska vojska je na pojedine plaže, za koje je procenila da bi mogle biti iskorišćene za iskrcavanje, postavila protivpešadijske i protivoklopne mine, dok je stanovništvo Odese punilo džakove s peskom kako bi napravilo zaštitu u slučaju napada.

Vlada Radulović, vojno-politički komentator, otkrio je puteve ruske vojske kojim se kretala kako bi odsekla ukrajinske snage.

- Ono što je Marijupolj za Azovsko more, to im je Odesa za Crno more. Suštinski će Ukrajina biti sklonjena sa Crnog mora. Mada ne znam koliko je to Ukrajincima bitno jer je njihova ratna mornarica preživela ozbiljna oštećenja i gubitke. Tako da izlazili na more ili ne za njih i nije toliko prioritetno - rekao je Radulović u jutarnjem programu Kurir televizije i dodao da je za Kijev prioritet potez od Odese ka otcepljenoj moldavskoj oblasti Pridnjestrovlju gde se već nalaze ruske trupe.

Analitičar se osvrnuo i na pravce delovanja ruskih snaga.

- Faktički ste imali odvajanja u ta tri kraka. Istočni krak je išao ka Marijupolju. Rešio je rešio pitanje Berdijanska i Melitopolja i dalje ka Marijupolju, ali ne i ulazak u njega. Centralni krak je išao ka Hersonu i dalje ka Nikolajev uz Dnjepar i Zaporožje. Zaporožje je jako bitno zbog te linije Zaporožje- Dnjepropetrovsk-Poltava. To je ta zacrtana linije za odsecanje dobrog dela ukrajinskih snaga. Zapadni pravac ima taj smer ka Odesi i zatvara Ukrajinu od Crnog mora - naveo je Radulović.

Luka Kastratović, general-major u penziji i predsednik Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije, smatra da ruskom predsedniku Vladimiru Putinu nije cilj da se pokori Ukrajina već samo da se prisili njeno rukovodstvo da se potpuno odvoje od NATO.

- Ovde je suština da je Putin u poslednji čas krenuo u specijalnu operaciju. NATO je pokušao da napravi kao kod nas "Oluju". Zaboravili smo da su u osam godina velike zločine Ukrajinci radili prema ruskom narodu. Ovo je suština zaštita Rusije i njenog naroda i sam Putin je to i rekao. Nije cilj da se pokori Ukrajina već prisliti rukovodstvo Ukrajine da garantuje da neće rasporediti NATO snage i da će garantovati bezbednost granica Rusije i Ukrajine - rekao je Kastratović.

Poslednja dva dana se vodi polemika da li će NATO uvesti zonu zabranjenog leta. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pritiska danima Ameriku na tu odluku.

Kastratović je naveo da će američko uvođenje zone zabranjenog leta biti indikator sukoba širih razmera, ali naglašava da nije siguran koliko su Amerikanci zapravo spremni da ulaze u taj sukob.

- Kad izdaju zadatak da se povuku ambasade i diplomska predsedništva, a potom se uvede zona zabranjenog leta, to je indikator da može doći do sukoba širih razmena. Sad je pitanje koliko su Amerikanci spremni da idu u sukobe s obzirom na to da su obe strane znale još mnogo ranije šta može da se desi. Putin ide postepeno. Koliko je meni poznato i koliko sam informisan, Putin je išao laganije i u prvom naletu je uništio aerodrome i onesposobio određene vojne centre da ne dobijaju značajnu pomoć od NATO, jer sve zemlje NATO šalju novac i naoružanja Ukrajini. Postepeno se kreće samo da bi bilo što manje civilnih žrtava, vojnika i tehnike - rekao je Kastratović.

Radulović smatra da do te odluke neće doći i tvrdi da nije realna.

- To znači da će vazduhoplovi i ruske oružane snage biti ugrožene. Ukrajinci to već sada rade. Činjenica je da se to već sada radi. Da li bi uvođenje zabrane leta, ako ćemo po pravilu, značilo da to neko treba da garantuje, odnosno NATO, onda smo mi u direktnom sukobu NATO i Ruske Federacije. Ja to u trenutku ne vidim kao realnu opciju jer bi to značilo da imamo vazdušne lovce NATO u vazdušnom prostoru Ukrajine. Veliki je ulog jer ako dođe do okršaja NATO i Ruske Federacije vi ste apsolutno u termonuklearnom ratu - istakao je Radulović.

