DAN D 27. FEBRUAR?! Stručnjak upozorava da Rusija tog dana može da ostavi celu Ukrajinu bez struje NASTAĆE OPŠTI HAOS U ZEMLJI

Karijerni diplomata Draško Aćimović upozorava da bi kriza u Ukrajini mogla da eskalira 27. februara kad bi kompletan elektro-energetski sistem trebalo da bude priključen na evropsku mrežu što bi Rusija mogla da iskoristi i ostavi celu zemlju bez struje!

Ceo svet, podsetimo, nalazi se u stanju mobilnosti jer ukrajinska kriza u kojoj učestvuju najveće svetske sile neće nikoga ostaviti netaknutog.

Rusija je priznala dve samoproglašene republike Lugansk i Donjeck i pravno pokrila eventualni vojni ulazak na njihovu teritoriju. Rublja je pala, ali je zato narasla cena gasa i nafte. EU je uvela Rusiji sankcije, registracija Severnog toka 2 je zamrznuta, ali i računi određenih ruskih banaka i tri milijardera koji su blisko vezani sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Politički analitičar Obrad Kesić osvrnuo se na reakciju američkog predsednika Džozefa Bajdena i državnog sekretara Entonija Blinkena.

- Jednostavno postoji konsenzus u velikoj meri jer za američku administraciju ovo predstavlja invaziju od strane Rusije na Ukrajinu. Prošlo je pola dana od Bajdenove izjave i republikanci su već krenuli da napadaju predsednika. Znamo da već nekoliko nedelja najavljuju da će Rusija napasti Ukrajinu. Pričali su da pripremaju veliku vojsku i da će to biti jedan veliki napad. Na neki način ovaj potez od strane Putina je iznenadio administraciju i trebalo im je jedno pola dana da bi se snašli i znali kako da reaguju - rekao je Kesić u uključenju u Jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Kesić je naglasio da američka javnost ne podržava vojni sukob sa Rusijom.

- Bajden je svestan da ankete pokazuju da bi samo 20 odsto stanovništva prihvatilo rat i jednostavno je rekao da Amerika ne planira da ratuje protiv Rusije. Potrajalo je dok su se dogovorili u administraciji, ali je reakcija bila očekivana. Videli smo onaj klasičan američki odgovor, a to su ekonomske sankcije koje su usmerene prema pojedincima i bankama, ali i prema sportskim timovima - dodao je Kesić.

Osvrnuo se i na mogućnost da Srbija bude izložena pritisku da osudi Rusiju.

- Biće veći pritisak, ali ako Srbija dopusti da ih pritiskaju potparoli iz Brisela i razni birokrati onda je veoma loše stanje države. Srbija ima poziciju neutralnosti i trebalo bi da je zadrži. Ne treba da dozvoli da pod pritiskom ulazi u sukob niti sa jednim, niti sa drugim prijateljima. Trebalo bi imati razumevanja prema Ukrajini zato što je i Srbija izgubila deo svoje teritorije posle vojnog napada NATO snaga koji je bio potpuno nelegalan. Istovremeno bi Srbija i druge zemlje trebalo da razumeju poziciju Rusije jer je sam NATO došao do same granice sa Rusijom. NIje Rusija proširala bilo kakve pretnje prema Evropi nego sasvim suprotno - rekao je Kesić.

Porošenko najveći krivac

Karijerni diplomata Draško Aćimović smatra da je najveći krivac za krizu u Ukrajini nekadašnji predsednik Petar Porošenko.

- To je prošli predsednik Ukrajine koji je potpisao Minski sporazum. Putin mu je tada rekao da je to igra na dve strane i predložio mu je politički azil posle tog potpisa, a i dan-danas mu predlaže. Porošenko se sada nalazi na sudu u Ukrajini i preti mu kazna od 15 godina zatvora za veleizdaju. Potpisao je sporazum za koji je znao da se neće moći ispuniti i da nijedna vlast posle njega neće moći to da ispuni. Ako poredimo situaciju u Ukrajini sa Kosovom mogli bismo da nađemo jednu paralelu - rekao je karijerni diplomata.

Aćimović navodi da su bila dva pokušaja u Parizu i u Berlinu u poslednja dva meseca da se reaktivira taj normandijski proces.

- Bila je dobra volja Ukrajine da se nešto uradi, ali da se izmeni to sve. Sa druge strane, Rusija iz svog ugla gledanja je htela da se to sve ispuni - rekao je Aćimović.

foto: Kurir televizija

Dan D za Ukrajinu je prema njegovim rečima 27 februar.

- Naši mediji o tome ne govore. Dan D je 27. februar. Od sutra počinje uključivanje elektro-mreže Ukrajine sa starog rusko-beloruskog sistema. To je pokušaj priključivanja na evropski sistem koji treba da traje do 27. februara. Šta ćemo ako Rusija tog dana kaže da ne želi da primi Ukrajinu? Imaćemo "black out" po celoj zemlji. Neće biti struje i tople vode. Nastaće totalni haos i tada će početi pravi rat - upozorava Aćimović.

(Kurir.rs/Luka Vujičić)

