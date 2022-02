JUŽMAŠ PRVA META INVAZIJE RUSIJE NA UKRAJINU? Stručnjak otkrio strašan scenario: Putin dao jasan signal MOGUĆEG NAPADA

Karijerni diplomata Draško Aćimović smatra da bi eventualna ruska invazija Ukrajine mogla da počne preko Dnjepropetrovska gde se nalazi nekadašnji kompleks za proizvodnju balističkih projektila "Južmaš".

Aćimoić smatra da će Moskva izvesno reagovati na nove sankcije koje je uveo Zapad nakon priznanja Luganske Narodne Republike i Donjecke Narodne Republike i ulaska ruskih snaga u te odmetnute ukrajinske regione.

- Juče je zaista bilo bolno kad je (britanski premijer) Boris Džonson najavio sankcije jer se zna ko je Rotenberg i ko su te banke. Ti ljudi su najbliži prijatelji predsednika Vladimira Putina i ako vam neko napadne najbližeg prijatelja možete očekivati sve - rekao je Aćimović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Aćimović očekuje da će sankcije izazvati kontrareakciju i da će poskupeti gas i ugalj širom sveta.

- Samo Ukrajina je u 15 sirovina najjača na svetu, a da ne govorimo o Rusiji. Tu nisu samo gas i nafta. Tu su i ostale sirovine u kojima su Rusija i Ukrajina vodeće u svetu. Sad zamislite da sve to poskupi. To izaziva jedan katastrofalan put za Evropu i ono čega se najviše moramo bojati, a to je veoma često spominjanje Jugoslavije, KiM i BiH - rekao je Aćimović.

Karijerni diplomata se osvrnuo na govor ruskog predsednika Vladimira Putina nakon priznanja odmetnutih ukrajinskih regiona Luganska i Donjecka kao nezavisnih država. Aćimović naglašava da je Putin više puta pomenuo kompleks "Juzmaš" koji se nalazi kod Dnjepropetrovska na istoku Ukrajine.

- Ako pažljivije poslušate govor Vladimira Putina videćete da je dao dva vrlo jasna signala mogućih puteva. Napomenuo je Južmaš, a to je jedan ogromna firma iz bivšeg SSSR koja je proizvodila rakete. Dva puta je spomenuo da Ukrajina može reaktivirati proizvodnju raketa - rekao je karijerni diplomata.

Obrad Kesić Američka javnost protiv rata sa Rusijom Šef predsedništva Republike Srbije u SAD Obrad Kesić osvrnuo se na reakciju američkog predsednika Džozefa Bajdena i državnog sekretara Entonija Blinkena. - Jednostavno postoji konsenzus u velikoj meri jer za američku administraciju ovo predstavlja invaziju od strane Rusije na Ukrajinu. Prošlo je pola dana od Bajdenove izjave i republikanci su već krenuli da napadaju predsednika. Znamo da već nekoliko nedelja najavljuju da će Rusija napasti Ukrajinu. Pričali su da pripremaju veliku vojsku i da će to biti jedan veliki napad. Na neki način ovaj potez od strane Putina je iznenadio administraciju i trebalo im je jedno pola dana da bi se snašli i znali kako da reaguju - rekao je Kesić u uključenju u Jutarnji program na Kurir televiziji. Kesić je naglasio da američka javnost ne podržava vojni sukob sa Rusijom. - Bajden je svestan da ankete pokazuju da bi samo 20 odsto stanovništva prihvatilo rat i jednostavno je rekao da Amerika ne planira da ratuje protiv Rusije. Potrajalo je dok su se dogovorili u administraciji, ali je reakcija bila očekivana. Videli smo onaj klasičan američki odgovor, a to su ekonomske sankcije koje su usmerene prema pojedincima i bankama, ali i prema sportskim timovima - dodao je Kesić.

Aćimović napominje da bi ukrajinska kriza mogla da se odrazi i na Srbiju.

- Ukrajina nije priznala Kosovo, tu je podržala Srbiju, a naravno da očekuje da za sve ove godine, koliko je na strani Srbije, sada Srbija bude tu za nju. Sa druge strane, otvorena je Pandorina kutija, pošto je situacija u Donjeckoj i Luganskoj znantno drugačija nego u ostalim slučajevima. Tu je propisana vojna pomoć. Ako se počnemo pridržavati tih standarda, sutra Albanija može ući sa vojskom na KiM i reći ovo je naša republika. Ovo je vrlo opasan presedan. Mislim da bi velika šansa za Srbiju bila da budemo baš mi medijatori i pomognemo u tom konfliktu diplomatski. Mislim da bi trebali da se ponudimo i postavimo se tako. Možemo da pokušamo da ostvarimo neutralnost na neki način. Ovo je strašan scenario. Spominje se mnogo bombardovanje Beograda i na taj način hoće da se opravda moguće bombardovanja Ukrajine - rekao je karijerni diplomata.

