ŠAPIĆ O SUKOBU U UKRAJINI: Velika je nesreća, ako neko zna koliko je to zlo, znamo mi sa ovih prostora

Šapić je istakao da je ljudima trenutno najvažnija stvar zapravo šta se dešava u Ukrajini.

- Ovo je primarna stvar koja okupira pažnju ljudi širom sveta, samim tim i naših građana, jer rat je nedaleko od nas. Velika se nesreća već sama dešava, mnogo je umrlih i izbeglih lica, a ako neko zna koliko je to zlo, to onda znamo mi sa ovih prostora. Nažalost, samo par decenija unazad to se dešavalo i našem narodu. Najvažnija stvar ovih izbora će biti kako će se Srbija postaviti i snaći. Svet više neće biti isti. Kao i korona ovo će u mnogo čemu promeniti svet. To je stvar koje ljude najviše zanima. Kako i šta će se dešavati - rekao je Šapić za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Dodao je da je svestan toga da pažnja ljudi odlazi na rat, ali da je njegova obaveza da se ponaša kao da se druge stvari ne dešavaju.

- Jutros sam slušao ministra spoljnih poslova Nemačke koji je rekao da imaju ozbiljan problem sa gasom i ugljom jer se u ogromnim procentima uvozilo iz Rusije. Ekonomija im je veoma ugrožena. To je sa jedne strane, a sa druge strane moramo da nastavimo da živimo svakodnevni život. Mi smo usred kampanje, ja sam neko ko se kandiduje za gradonačelnika Beograda, odnosno neko ko predvodi tu listu, koja će ako bude dobila većinu predložiti gradonačelnika i zbog toga ne možemo da stanemo. Naravno da sam svestan da tema o kojoj smo pričali oduzima veliku pažnju, ali to ne znači da ja ne treba da izlazim i govorim o stvarima. Sutra će se život nastaviti, sutra će biti izabrana neka gradska uprava. Mora da se živi, ići ćemo u školu, vodićemo decu u vrtić, koristićemo raznorazne sadržaje koje koristi ovaj grad. Ja moram to da uradim bez obzira na to što su mi govorili "ko to gleda". Moja obaveza je da se ponašam kao da se druge stvari ne dešavaju, ali sam apsolutno svestan i zabrinut - rekao je Šapić.

Kandidat SNS za gradonačelnika se potom osvrnuo i na svoj plan za obnovu Beograda, a prvo je spomenuo Stari železnički most.

- Pre neki dan sam bio na Starom železničkom mostu. Prosto je plasirana tema kako neko želi da sruši taj most. Neistina i laž. Tamo imamo neuslovan stari most, da ne pričam nacistički nemački most, koji nema nikakvo istorijsko značenje, osim što je tada napravljen da bi mogao da prevozi teško naoružanje. Takvih istih mostova je napravljeno još 60 i svi su srušeni posle nekoliko godina nakon Drugog svetskog rata. Naš most je preživeo spletom nesrećnih okolnosti jer se vikalo uvek "sutra, sutra" i dočekasmo mi 80 godina. Kad sam položio vožnju devedesetih godina uvek sam izbegavao taj most jer ako mi naiđe tramvaj nisam bio siguran da li ću da ga zakačim. Da ne pričamo o bušenju guma i svemu. To je neuslovan most koji ne može da primi saobraćaj ni sa Novog Beograda, a ni sa druge strane. Postoje tu uslovi da se napravi novi most i prokopa tunel koji je još davnih godina počeo Josip Broz i koji bi trebalo da smanji zagađenje i buku za 14 odsto. Taj tunel od 1,8 km, novi most sa četiri trake i biciklističkom stazom i petlja na Novom Beogradu. To je projekat koji menja čitavu sliku Beograda. Steknu se uslovi i nađe se novac da se to uradi i neko kaže nećemo to. Zašto nećete? Pa nama to politički ne odgovara. Kreću da mešaju jedan hrabri čin tog čoveka koji je deminirao most jer u tom trenutku nije mogla da se pređe reka. Mnogi su mi govorili, čak i unutar naše organizacije, da ne diram tu temu, ali ja hoću jer ne vidim ni jednu lošu stvar u tome - rekao je Šapić.

