KIDNAPUJU LJUDE KOJI SU LEPO PISALI O SRBIJI? Stanojević upozorava na veliki broj otmica u Kijevu NESTAJU BEZ TRAGA

Stanojević smatra da se kidnapuju samo iz jednog razloga, kako bi došli do njihovih društvenih mreža i širili propagandu.

- U Kijevu se sada dešava jedna strašna situacija koja se ne pominje u našim medijima. Reč je o kidnapovanju svih poznatih analitičara i političara opozicije, ali najveći broj tih ljudi su bili savetnici, analitičari i novinari. Svi ti ljudi su pisali lepo o Srbiji. Kod njih dolaze nepoznati ljudi u uniformama, upadaju u stanove i kidnapuju ih. Nakon toga preuzimaju sve njihove naloge na fejsbuku i instagramu i tamo stavljaju propagandne materijale. Zato što su ti ljudi popularni i imaju milione pratilaca svakodnevno. Oteli su im pasoše, neko je maltretiran, a neko se već nedelju dana drži - rekao je Stanojević za Jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da ukrajinske porodice koje su se doselile kod njega nisu svesne pravih dešavanja u Ukrajini.

- Kod mene su stigle dve porodice iz Ukrajine i moram Vam reći da je neverovatno da oni nisu svesni dešavanja u Ukrajini. Oni misle da pobeđuju rusku vojsku i da ruska vojska ubija civile. Apsolutno se nalaze u jednoj ratnoj psihozi. Kada ja sada njima pokazujem koliko manipulacija i fejkova ima, oni ne mogu da poveruju da je to realno.

Stanojević smatra da će ova operacija trajati još minimum mesec dana.

- Ubačena je ta dezinformacija da će Rusi za tri dana to da reše. Moje mišljenje je da će ova operacija trajati bar još mesec do mesec ipo dana. Kada padne front na Donbasu, pašće i Kijev. Vlast Ukrajine pozivaju sve da se likvidira bilo ko ko bude počeo pregovore, nemajući u vidu da su ti ljudi koji su rukovodioci gradova treba da brane interese svog naroda. Pretpostavljam da će ipak doći do pregovora iako Ukrajinci i Zelenski žele da uvuku NATO u ovo, a vi znate kako bi se to završilo - naveo je Stanojević.

Dodao je da nakon ulaska Rusa u Kijev, Zelenski će pobeći sa svojom vladom.

- Postoje unutar Kijeva ljudi koji će da deluju i da podrže iznutra. Njega su Amerikanci uzeli pod apsolutnom kontrolom, treba da znate da su tamo bunkeri koji su pravljeni u Sovjetsko vreme i proračunati su da mogu da izdrže atomski udar. Ono što je sigurno jeste da će on sa njegovom vladom da pobegne, ali to neće promeniti situaciju. Biće verovatno novih izbora, a on će pokušati da deluje van Ukrajine, držeći tako Ukrajince pod kontrolom i govoreći im da je on tu - rekao je Stanojević.

