SRBIJA IMA DVE PREDNOSTI U ODNOSU NA REGION Kovačević: Možemo da pomognemo susedima da se prehrane dok se ne završi rat u Ukrajini

Uprkos haosu na globalnom tržištu zbog rata u Ukrajini, podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da građani ne treba da brinu i da će svega u Srbiji biti dovoljno i to po cenama koje su među najnižim u Evropi, a Kovačević je naveo da Srbija bar na dva polja ima relativnu sigurnost u odnosu na region.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku se osvrnuo i na izjavu ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka koji je rekao gostujući na Kurir televiziji da je za srpsku ekonomiju "povoljno" što nije uvela sankcije Rusiji.

- Moram imati neki oprezan stav. Ako se ne dogodi nekakav najcrnji scenario, da bismo morali da uvedemo sankcije Rusiji, onda je baš tako kako je rekao ruski ambasador. Mi svakako imamo najpovoljniju okolnost koja se može zamisliti u ovim okolnostima. Srbija bar na dva polja koja su kritična ima relativnu sigurnost. Jedno su poljoprivredni proizvodi i hrana, mislim na žitarice i strateške robe kao što pšenica, kukuruz, ulje i brašno. Sa druge strane, imamo tu energetsku sigurnost, naravno, ukoliko se ne dogodi ništa neočekivano - rekao je Kovačević u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, istakao je da su bolji najgori pregovori i kompromisi, nego najbolji rat.

- Vojni i politički aspekt sazrevaju, odnosno vojne operacije idu u nekom svojem pravcu i kao takve i same ubrzavaju dinamiku pregovora. Videli smo da je juče održan sastanak i kontakt na najvišem nivou između SAD i Rusije od početka sukoba, a to je razgovor (savetnka za nacionalnu bezbednost SAD Džejka) Salivena i (ruskog sekretara za nacionalnu bezbednost Nikolaja) Petruševa. Videli smo pregovore, a i određena popuštanja. Bolji su najgori pregovori i najgori kompromisi, nego najbolji rat. U tom smislu jasno je da geopolitička karta regiona i sveta neće izgledati kao što je izgledala pre sukoba. Čini mi se da je najvažnije da se izađe iz ovog operativnog vojnog sukoba. Činjenica je da su obe strane izjavile da se stavovi donekle približavaju i u tom smislu istovremeno imamo da se poziva na mir. Kada rat počne prva žrtva je istina. Bolje je bilo kakav dogovor od rata, ali ako se pravi bilo kakav dogovor, bilo bi dobro da je dogovor što realniji i što živiji i da su obe strane iskrene - rekao je Vuković.

Kovačević je istakao da Srbija može da postane snabdevač čitave regije.

- Nije pristojno govoriti o ratnoj situaciji, ali da li možemo mi obezbediti veću sigurnost u prehrani i tim osnovnim artiklima našem okruženju, gde je inače naš izvoz veliki kada je u pitanju hrana, to možemo. O tome se mislilo i na nivou vlade. Zbog toga su i finansirane te robne rezerve - istakao je Kovačević.

Ekonomista je prokomentarisao i činjenicu da Albanci sa KiM idu na sever pokrajine i kupuju srpsko brašno i ulje.

- Zaboravimo ono vreme 2018. ili 2019. godina kad su uveli embargo na uvoz srpske robe, pa ni taj embargo nije do kraja poštovan. Mi sa njima pre svega imamo značajnu razmenu i izvoz koji doseže do pola milijarde evra. Pa tako i sada u ovim okolnostima, kad su druga tržišta polusnabdevena, oni se oslanjaju na svoje okruženje sa koga mogu da se snabdeju. Mi ćemo verovatno i njima ponuditi određene količine da kupe da bi preživeli. Čak je i predsednik lepo objasnio da to ne treba dovoditi u vezu sa protivrečnostima i nepodobnim politikama na KiM - rekao je Kovačević.

