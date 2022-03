U NEMAČKOJ KLINICI ZABRANILI LEČENJE RUSA I BELORUSA Srpska novinarka iz Berlina o incidentu koji je digao NEMAČKU JAVNOST na noge

Minhenska klinika, kako tvrdi Pavlović, saopštila je da do daljnjeg neće primati ruske i beloruske državljane jer snažno osuđuje invaziju na Ukrajinu, a novinarka navodi da je javnost burno reagovala zbog takve odluke.

- To je poprilično alarmantno i Nemačku odvaja od drugih država u ovom trenutku. Antiruska histerija je na tako visokom nivou. Zvuči grubo, ali recimo i informaciju od juče da je jedna klinika za plastičnu hirurgiju u Minhenu obustavila lečenje ruskih i beloruskih pacijenata. Tako će stati na stranu Ukrajine. Neće više lečiti žene ruskih oligarha. Onda je javnost reagovala, nemački mediji su preneli kako je Nemačka trebalo da bude "najdemokratskija" zemlja, a ispostavilo se da nije. Pa su povukli to saopštenje rekavši da su malo možda preterali, ali dodali su da imaju to pravo kao privatna klinika - rekla je novinarka u uključenju za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Takav gest klinike u Minhenu, podsetimo, naišao je na oštru osudu korisnika društvenih mreža. Zbog toga se klinika oglasila novim saopštenjem na svom sajtu i društvenim mrežama.

- Namera nam je bila da pokažemo simpatije prema ukrajinskom narodu i da prekinemo poslovne veze sa Rusijom kao znak podrške. Mnogi su kritikovali naš potez i u potpunosti prihvatamo te kritike. Daleko od toga da želimo da diskriminišemo pacijente zbog njihovog porekla i izvinjavamo se zbog takvog utiska - saopštili su iz klinike.

