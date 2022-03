NOVINAR IZ SRPSKE PRISUSTVOVAO JEZIVOJ SCENI U UKRAJINI: Roditelji sa decom prolaze pored MRTVIH samo da bi otišli do prodavnice!?

Navodi da ljude ne sprečava da vode "normalan život" u Ukrajini iako se oko njih odvija rat.

- Ja nisam prvi put u Donjecku, bio sam 2017. godine prvi put. Sada sam se manje više slučajno zatekao tamo. Desila se prvo izbeglička kriza, a zatim i priznavanje dve države Donjecke i Luganske Narodne Republike. Tu sam ja sklopio nekakav sporazum sa Radio Televizijom Republike Srpske na inicijativu direktorke Dijane Milanković. Tako da sam zbog svojih nekih ranijih veza uspeo da pređem granicu i počeo da izveštavam. Ono što sam učio da se razlikovalo od rata kod nas je da ako padne projektil na grad, bez obzira bilo ljudskih žrtava ili ne, život se nastavlja. Oglašavaju se sirena za opštu opasnost, isključivo ako je palo na saobraćajnicu i iskidalo žice trolejbusa ili nešto slično, tek tada se prekida saobraćaj, u suprotnom ne. Prilično je čudno videti, u trenucima kada vidite da je neko poginuo, a pored njih prolaze ljudi sa decom ili ljubimcima i odlaze u prodavnicu. To je jedan trijumf života koji živi kraj smrti i to bi bilo kao da ste u Beogradu pročitali da je neko ubio ženu pa sebe, odnosno da ga je udario automobil, otprilike tako se doživljavaju vesti da je neko stradao od raketnom, minobacačkom ili artiljeriskom napadu - istakao je Simić

Danijel smatra da je amerikanizovano javno mnenje i tvrdi da su posle masakra u Donjecku ljudi shvatili da im je zapad pričao samo bajke.

- Prost dokaz da mi imamo potpuno amerikanizovano odnosno vesterizovano javno mnenje u kojem sve glavne teme postavljaju sa zapada. Ja ču vam reći da pre nedelju dana na prostoru gusto naseljenog područja Donjecka, sam centar gde ljudi čekaju autobuse, to je otprilike kao da pričamo o Terazijama. Pala je "TOČKA-U" tehnička raketa koja ne koristi više ruska vojska, ali je u aktivnoj upotrebi ukrajinske vojske. Znam kada smo pričali u Donjecku da je na tom području gde sam ja bio smešten kako je glavni problem "TOČKA-U" jer je ona sposobna i tu da doleti i da izazove veliku štetu. Pritom da neko baci kasatnu bombu i ubije 20 ljudi od čega je jedno dete, a 28 ljudi rani u samom centru gde nema vojnih objekata i to sve sa kasatnim punjenjem. Imali smo ovu situaciju u Donjeckoj, masakr civilnog stanovništva bez ikakvog razloga. Kada smo videli tu situaciju, shvatili smo da zapad sve te bajke koje nam je pričao čitav niz godina od vladavine prava, multietičnosti pa do tolerancije nisu ništa više od bajki i da su oni samo na jedan korak od rusofobije - rekao je Simić.

