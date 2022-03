TEK OVDE ĆE STATI RUSKA VOJSKA? Stručnjaci nakon pregovora u Istanbulu nemaju dilemu: Turska povlači KLJUČAN POTEZ

Niko ne zna šta se tačno dešavalo tokom mirovnih pregovorima između Ukrajine i Rusije iza zatvorenih vrata u Istanbulu, navode Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu i bivši dopisnik Tanjuga iz Turske Vojislav Lalić.

Zvaničnici su nakon sastanka dveju delegacija povodom situacije u Ukrajini, podsetimo, saopštili da je došlo do pomaka u pregovorima, a voditeljku jutarnjeg programa Kurir televizije Olju Lazarević najviše je interesovalo šta su zaista doneli pregovori u Turskoj.

- Turska pokušava da se nametne kao posrednik između Rusije i Ukrajine jer predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan ima odlične odnose i sa (predsednikom Ukrajine Volodimirom) Zelenskim i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pregovori su održani iza strogo zatvorenih vrata. Dve strane su konačno shvatile da ne mogu da rešavaju taj problem samooptužbama. Prvi put su počeli da iznose šta očekuju. Činjenica je da se nešto dešava, a izjave su toliko oprečne da je teško shvatiti šta se tamo dešavalo - istakao je Lalić.

foto: Kurir televizija

Janković je naveo da je Mađarska izjavila da nema nameru da učestvuje u akciji protiv Rusije, a takođe su odbili da se njihova teritorija koristi za snabdevanje Ukrajine oružjem.

- Mađarska je pokazala da vodi jednu samostalnu politiku i da ne želi da ugrozi svoj odnos sa Rusijom. Ukrajinska strana je, što je svima jasno, tu kao lutka koja služi nečije interese i koji se koriste za promenu vlade u Budimpešti - ističe Janković.

Lalić je istakao da bi Beograd trebalo pre Istanbula da bude mesto gde se odvijaju pregovori između Rusije i Ukrajine.

- Na posredan način Turska učestvuje u tim sukobima jer naoružava ukrajinsku armiju. Erdogan, koji je lider po broju vojnika druge armije u NATO, uporno pokušava da se nametne kao posrednik i on je najavio da će to i nastaviti da pokušava. Njegov cilj je da u Istanbul dovede Zelenskog i Putina. Pre mesec i po dana posetio je Ukrajinu. Zelenski je spreman na taj susret, za razliku od Rusije, gde kažu da susret dvojice predsednika mora dobro da se pripremi - ističe Lalić.

Nekadašnji dopisnik navodi da će Turska pokušati da dovede za isti sto ministre spoljnih poslova dve sukobljene zemlje.

- Ti ministri su se sreli pre mesec dana u Antaliji, a taj susret se neslavno završio jer je ministar iz Ukrajine napravio čudan potez uoči tog susreta, pa je izjednačio Sergeja Lavrova sa (Joakimom) Fon Ribentropom, nacistom kome je suđeno u Nirnbergu i kao prvi je i obešen. U takvoj atmosferi nije se moglo razgovarati - istakao je Lalić.

Janković je istakao da se plan Moskve i dalje ne zna.

- Možemo da pričamo samo o tome šta mi očekujemo. Zelenski je igrač, nije neko ko donosi odluke, zato može da daje oprečne izjave. Putin formalno može da se sastane se Zelenskim da bi ozvaničili dogovor koji je već napravljen. Ako je već spomenuta denacifikacija i demilitarizacija, a imajući u vidu vojnu operaciju, meni bi najlogičnije bilo da se ovaj sukob završi na granicama Moldavije i Rumunije. Onda bi se traži neka vrsta vojne neutralnosti, gde bi, ono što bi bila Ukrajina bilo sa nekim pešadijskim naoružanjem, gde bi Rusija i možda neke druge zemlje garantovale granice toga što bi bila Ukrajina. To je nešto što mi deluje kao neki najverovatniji cilj - kaže Janković.

foto: Kurir televizija

Lalić je naveo da je Erdogan otvoreno rekao da će kupovati ruski gas.

- To je veoma delikatna situacija, rešenje ne može doći brzo, ali ne bih da napominjem koliko je samo manjih sukoba bilo, koji se i dan danas provlače. I Erdogan pokušava da se nametne kao posrednik, ali da li će u tome uspeti ostaje da se vidi. Amerika je pokušala ovom krizom u Ukrajini da otkloni slabosti unutar NATO, ali pokazalo se da to nije eliminisano. Da podsetim na izjavu (francuskog predsednika Emanuela) Makrona, koji je rekao da je NATO u mentalnoj krizi i da ga treba lečiti. Turska je vodeći član NATO, ali nije uvela sankcije Rusiji - kaže Lalić.

Janković je istakao da Srbija ima šanse da ostane deo "jednog boljeg sveta" ukoliko se ne pokaže kao izdajnik Rusije.

foto: Kurir televizija

- Rusija je jasno rekla da hoće da proda gas za rublje. Na pomolu je nastavak zavođenja jedne vrste diktature za 21. vek na tlu Evropske unije. Sledi, kada pričamo o najvećem delu zemalja EU, to je već i najavljeno, četvrta industrijska revolucija. To je ono što i nama ovde žele da sprovedu, jedno digitalno ropstvo i totalni nadzor građana, gde ćete imati slične mere kao one koje su uvođene tokom pandemije. Priča se o ukidanju gotovine, digitalnom novcu, čak nije potrebno da imate ni privatnu imovinu. To će se odigravati na teritoriji koju kontroliše SAD. Sa druge strane, Srbija ima priliku da bude deo jednog slobodnijeg sveta, jednog lepšeg sveta. U tom smislu, ako mi ne napravimo krucijalnu grešku, da Srbija uvede sankcije Rusiji, što bi zaista bila izdaja neverovatna i prema Rusiji koja je naš saveznik i naš bratski narod, Srbija može da bude jedno mesto gde će moći da se prave dogovori između dve strane - kaže Janković.

Kurir.rs

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

15:16 RUSIJA IMA JASNU TAKTIKU ZA OSVAJANJE UKRAJINE? General Kastratović tvrdi OVAKO PLANIRAJU DA DOVEDU UKRAJINU DO KAPITULACIJE