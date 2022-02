POČEO JE RAT NA SVETSKOM NIVOU! Stručnjak izneo uznemirujuće činjenice: Strašniji je od oružanog POSLEDICE ĆE OSETITI CEO SVET

Počeo je strašnji rat od onog koji se vodi na ulicama Ukrajine istakao je Draško Aćimović, bivši počasni konzul Ukrajine u Austriji.

Draško Aćimović, Uroš Babić iz Centra za strateške analize i Andrej Mlakar, novira istakli su da hibridni rat divlja pored oružanog rata.

foto: Kurir televizija

- Od početka sukoba, od pre pet dana, ali i od kad traje u medijima se plasiraju informacije u emisije se diskutuje o njima, a kasnije se ispostavi da sve te informacije nisu tačne. Ono što mi možemo tvrditi da su pregori u toku i ništa više van toga... Radi se o hibridnom dejstvu, ono se može podeliti na konvencionalno i nekonvencionalno. Konvencionalno su rat i sukobi, nekonvencionalno je širenje panike među građanima, dezinformacije, ekonomski pritisak, sankcije. Samim tim mi možemo videti da su medije i društvene mreže preplavili čak i snimci iz video igrica gde se kao predstavlja neki ratni sukobi. Imali smo prilike da vidimo granatiranja koja su se dogodila na Bliskom istoku... - kaže Uroš Babić iz Centra za strateške analize.

Draško Aćimović bivši počasni konzul Ukrajine u Austriji istakao je da je u Ukrajini situacija veoma teška.

- Ovo su pripremni pregovori, samo da se obustave napadi na Ukrajinu i oni su u tom delu, a prave pregovore između predsednika očekujem da će biti na neutralnoj teritoriji. Trenutna situacija u Ukrajini je veoma teška. Ima mnogo mrtvih i ranjenih i ma mnogo dezinformacija na obe strane i činjenica je da je situacija zaista jeziva - kaže Aćimović.

foto: Kurir televizija

Andrej Mlakar istakao je da ima previše oprečnih informacija i da je u toku i hibridni rat koji je sastavni deo oružanih ratova.

- Zanimljiv je sastav delegacije koja je došla na pregovore. Sa ruske strane, jedina razlika je u tome što je Boris Grizlov, ambasador Rusije u Belorusiji deo te delegacije, sva ostala delegacija koja je došla da razgovara sa Ukrajincima je ona koja je do sada vodila razgovore sa SAD. Kompletno, od zamenika Sergeja Lafrova do Aleksandra Fomina, koga zovu snekom ruske odbrane i desnom rukom Sergeja Šojgua. Ostaje da se vidi kako će to da se odvija, informacije su oprečne. Ukrajinska delegacija je poprilično brojna i sastavljena je od svih parlamentarnih grupa. Treba naglasiti da se vodi bitka za Harkov, tamo je bilo reketiranje od ranog jutra, koristi se borbena avijacija - kaže Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta u Kuriru i dodaje:

- Juče smo imali jednu zanimljivu scenu, koja nas je podsetila na Kubu 1962. godine. Ruski predsednik je direktno izdao naređenje, pre svega, a to je tzv. non-fly zona. To je jedan argument više pre pregovora, da bi pokazali i prikazali NATO paktu da neće odstupiti. Tu su se pojavile lažne vesti da je general Grasimov podneo ostavku, da ga je Putin ponizio i najurio. Mi ovde spekulišemo neprestano o broju ranjenih, o broju mrtvih i broju uništene tehnike. Informacije zavise sa koje strane dolaze - navodi Mlakar.

foto: Kurir televizija

Aćimović je istakao da je napomena svima onima koji olako shvataju pta se dešava.

- Nuklearno oružje ako bude upotrebljeno neće biti pola Evrope. Mislim da je poruka dana, danas je počeo svetski ekonomsko-finansijski rat. Od jutros se vode finansijsko-ekonomske velike borbe. Rublja je pala 40 odsto, panika je nezadrživa. Na svim tržištima ide rat, koji još nije pokazao svoje prave obrise, kada sve sankcije budu uključene znaćemo šta se tačno dešava. Uglavnom, to je jedan rat koji je mnogo teži i koji možemo paralalno posmatrati. Imamo i treći rat Evropske unije. Jer on se proširuje na EU, shvatili su da se moraju uključiti. Videli ste da je Ursula fon der Lajn je rekla da se Ukrajina mora po brzom postupku primiti u EU. Imamo stravičnu situaciju na koju više ne možemo obraćati pažnju i izbacivati parole, dok stoji prst na crvenom okidaču nuklearne energije - kaže Draško Aćimović, bivši počasni konzul Ukrajine u Austriji.

Babić je naveo da su dezinformacije postale sastavni deo ratovanja, a sve kao posledica delovanja hibridnih dejstava. On je sastavni deo svakog rata.

. Nesumnjivo je da su sve dezinformacije podgrejale sukobe. Treba naglasiti da svako hibridno dejstvo jeste posledica onoga šta rade obaveštajne službe. To je normalno koristiti da bi se podgao moral naroda i da bi se ohrabrili ljudi. Opasnije su one dezinformacije koje mogu stvoriti određenu sliku - kaže Babić.

Mlakar je istakao da je isključivo lična odgovornost koje će se informacije puštati.

- Mi ne možemo da znamo šta je tačna vest, jedino ako bismo sa obe strane na licu mesta imali po jednog čoveka koji bi rekao šta je istina. Dešavaju se propusti, sve je sada na ličnoj odgovornosti. Došli smo u fazu hibridnog rata, gde su mediji nesvesno s jedne strane eksponenti, sa druge strane žrtve - ističe Mlakar.

Babić je istakao da postoji opasnost od hibridnog dejstva za Republiku Srbiju.

foto: Kurir televizija

- Demantovano je da će pojedini ruski zvaničnici doći u Srbiju, demantovana je i fotografija na društvenim mrežama gde Avalski toranj sija u bojama ruske zastave, međutim, uopšte nije bila ruska zatava, već je bio Međunarodni dan retkih bolesti, pa su te boje i bile na tornju. Srbija će u ovom slučaju najviše ispaštati, ona je i sama postala žrtva, zato što i sa jedne i sa druge strane se očekuje nekakva reakcija. Hibridna dejstva će se nastaviti. Sam rat je planiran da se završi za deset dana, od strane Rusa, ali u ovom momentu, mi moramo izbeži navijačku politiku da se izbegnu opredeljenja za strane, ali pre svega ovo je sukob dva pravoslavna naroda - kaže Babić.

Aćimović je pohvalio Srbiju koja je napravila velike zalihe hrane i energenata i to je ocenio kao izuzetan potez.

- Ta pozicija izlazi iz ne ovih nevažnih dezinformacija. Pozicija koju je Srbija zauzela u ovom momentu zasnovana je na realnim obaveštajnim podacima. Oni pokazuju i ja još jednom želim podvući da je počeo veliki ekonomsko-finansijski rat, čije ćemo divljanje osetiti za nekoliko dana. Srbija je to znala na vreme. Elekro-stanice su isključene iz sistema, kao što sam već rekao da će se to dogoditi. U Ukrajini imate četiri nuklearne stanice, koje imaju 15 energo-blokova. Zaparožje i Nikolajevo koji imaju po pet i šest energo- blokova i cela Ukrajina se snabdeva energijom odatle. U ovom momentu je odsečeno zaparožje. Zamislite Zašparožje, koje je atomska centrala i Nikolajevo budu zarobljene. To vam označava da Ukrajina neće imati više struje i to struje nigde i to je jedna velika katastrofa, ali je to činjenično stanje. Ne spavam, jer je ovo jedna strašna tragedija koja se dešava, ali verujte mi ovaj finansijsko-ekonomski rat koji je počeo je najstrašnija stvar koja nam se dešava istakao je Aćimović.

