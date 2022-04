UVEK ĆE NA NAS GLEDATI KAO NA RUSKOG EKSPONENTA! Treba razmišljati o sankcijama Rusiji: Šta ako ih UVEDU SRBIJI!? (ANKETA)

Srbija je jedina zemlja u ovom delu Evrope koja nije uvela sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini. Zbog toga od samog početka trpi pritiske, a kako vreme odmiče, oni su sve veći, a sprovode se i kroz zvanične stavove.

Evropski parlament je spremio Rezoluciju kojom će od rukovodstva naše države zvanično zatražiti da uskladi spoljnu politiku sa EU, a to uključuje i sankcije Ruskoj Federaciji.

Međutim, Srbija je sasvim bila jasna oko toga da neće izabrati stranu, a to je istakao i predsednik Aleksandar Vučić.

- Beograd neće "izabrati stranu" uprkos pozivima EU. Mi imamo sopstvenu stranu, interese Srbije - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Očekivano je i da se neće ostati samo na pritiscima, već da Srbija može da "plati visoku cenu".

Iz Evropskog parlamenta došao je zahtev da se Srbija opredeli i usaglasi svoju spoljnu politiku sa politikom EU.

Urednicu i voditeljku Silviju Slamnig interesovalo je da li je to jedan realan zahtev s obzirom da se nalazimo na evropskom putu ili je to jedan vid pritiska.

Politikolog Aleksandar Pavić smatra da se EU tranformisala u nešto sasvim drugo i da primamo pritiske konstantno.

- Jeste vid pritiska, to je samo pridruživanje horu koji traži to od Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić je jasno rekao šta će biti odgovor Srbije na to. On je to imenovo tim imenom da je to pokušaj iživljavanja. Lako je izglasivo tako nešto pogotovo jer oni znaju da tako nešto ne obavezuje nikoga. Sada se svako utrkuje ne samo da dobije političke poene u evropskim institucijama, nego i da se dokazuju i pravim gazdama. U ovoj krizi se videlo da prave gazde ne sede u Briselu, nego u Vašingtonu. Od kako je počela ukrajinska kriza, EU se transformisala u nešto sasvim drugo što nikad nije bila. Nekada se deklarisala kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji. Sada njen komesar za spoljne poslove kaže da se ukrajinski sukob može rešiti samo na bojnom polju. Ona učestvuje u ratu tako što šalje svoje oružje i ohrabruje sve svoje države članice da naoružavaju Ukrajinu. Ona je postala političko-ekonomsko krilo NATO pakta - rekao je Pavić u Usijanju na Kurir televiziji.

Da li Srbija treba da uvede sankcije Rusiji i usaglasi politiku sa EU?

Draško Aćimović, nekadašnji počansi konzul Ukrajine u Austriji, istakao je da mi trenutno vodimo sjajnu politiku.

- Prvo mislim da rezoluciju gledamo emocionalno. Bio sam u Briselu gde sam bio ambasador BiH, znam dobro kako funkcioniše ta administracija. To je jedan papir. Ona nije uopšte važna i ne treba se prema njoj nešto posebno odnositi. Mislim da predsednik Vučić, kako mnogi govore, ne sedi na dve stolice. On sedi na jednoj stolici, a to je stolica da Srbija sedi u Evropi. Nema druge stolice, mi se nalazimo u Evropi. Sa druge strane on želi da ostane korektan prema Ruskoj Federaciji. Pokušava da otkupi udele u ruskim preduzećima i na taj ostvariti fer odnos. Mislim da je to jedna sjajna politika - rekao je Aćimović.

Ako se Srbija odluči da uvede sankcije Rusiji. Kakve bi bile posledice, a kakvi benefiti?

Politikolog tvrdi da nepostoje nikakve koristi iz toga, dok bi Srbija samo izgubila čast jer je Rusija u istoj situaciji u kojoj je nekad Srbija bila.

- Ne vidim nikakvu korist od toga, već bi samo izgubili čast. Okrenuli bi leđa državi koja nas je podržala u ponovnom obnavljanju vojske, vetom u UN kada nam je Britanija pokušala da nakači genocidnost. Koja štiti Republiku Srpsku. Druga stvar mi smo videli kakav je tretman prema Srbima bio '90 godina. Ono što se radilo nama, sada se radi Rusima na veliko. Sankcionisani smo mi sankcionisani su oni. Demonizovani smo mi kao i oni. Zapad će uvek gledati na nas kao na nekog ruskog eksponenta. Ne zaboravite da Srbija odnosno Jugoslavija je bila sankcionisana jer je pokušavala da zaustavi genocid van teritorije SRJ. Dobili smo sankcije zbog toga. Rusija isto to radi na svojoj granici gde ima Donbas i kome je pretilo etničko čišćenje. Simetrija je skoro savršena - istakao je Pavić.

Aćimović se nije složio sa ovim stavom Pavića i istakao da tako podržavamo ubistva.

- Ako podržavamo ovo što se dešava u Ukrajini, podržavamo onda i ubistva. Smatram da je ovo jedna ekstremna tragedija koja se dešava jednom narodu. Zemlja je smrvljena, desetina hiljada mrtvih. To bilo kako opravdavati nije ni moralno ni ljudski - rekao je Aćimović.

U tom trenutku se uključio i Pavić koji je naveo da on to opravdava. Aćimović je potom nastavio i naveo da u globalnoj politici emotivne priče ne postoje.

- Poređenje sa bilo čim u prošlosti. Svaka situacija je problem za sebe. Srbija u jednom modernom vremenu živi i ostvarila je velike ekonomske uspehe i sada sve to treba da uništimo. Te emotivne priče ne postoje u svetu. To postoji kod nas ako smo prijatelji, drugari i familija, ali u globalnoj politici to ne postoji. Što se tiče uvođenja sankcija Rusiji, treba razmišljati o tome šta ako zapad Srbiji uvede sankcije - naveo je Aćimović.

