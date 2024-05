ONE VRAĆAJU VERU U ŽIVOT: Sav novac od čišćenja stanova Danijela i Ljiljana poklanjaju, raspodele kome treba!

Svako može na svoj način da doprinese da nekome bude bolje - ako to želi. Tako su dve Beograđanke, koje znaju šta je muka, odlučile da sav novac koji zarade čisteći stanove, preko organizacije Budi human, daju onima kojima je najpotrebniji.

Danijela i Ljiljana su se upoznale na jednom humanitarnom bazaru. Od tada zajedno povremeno čiste kuće, a novac poklanjaju za lečenje dece i odraslih.

- Ja dam ponudu za spremanje stana i ako se pet porodica javi na tu ponudu i uplati iznos, ja odem kod svih pet i radim. Dogovaramo se u grupi koliko je sat da bi znali koliko hoće da uplate. Ako ja premašim tih sat vremena, oni mi onda doplate, a ja za to kupim namirnicu za neku porodicu. Bolesnim ljudima ne naplaćujem - kaže Danijela Grubetić za RTS.

Danijela i Ljiljana sarađuju već pet godina.

- Dugo smo držale bazare za bolesnu decu, nekad roditelji te dece budu sa nama, nekad budemo same, pa onda raspodelimo novac kom detetu je najviše potrebno - ističe Ljiljana Stanković.

Poslednju su sređivale kuću Radovana Jovanovića. On boluje od multiple skleroze. Teško se kreće i brzo se umara. U kući može ponešto da uradi, a za ostalo mu je ipak potrebna pomoć. Pomažu mu besplatno.

- Koliko mogu, malo operem suđe i tako to, ali prašinu i paučinu ne mogu da skinem. Međutim, Daca je tu uvek, kad god je zovem, ona dođe u toku dana ili sutradan. Danijela gleda da to uradi gratis, da mi ne naplati... Ja to ne volim. Svaki posao je dragocen i treba poštovati čoveka i platiti mu - rekao je Radovan Jovanović, frizer u peziji.

Danijela je od svoje dvadesete godine u dobrotovornim organizacijama.

- Kad ti neko traži pomoć, kako da ga odbiješ? Ja ne mogu sama da pomažem, jer sam i sama u lošoj životnoj situaciji, ali bih se zahvalila svim ljudima koji pomažu, pa i ja preko njih pomažem ostalima da dobiju i hranu, i odeću i nameštaj - kaže Danijela.

I sama zna kako je nemati i biti nemoćan. U trenutku kad je bila bez posla, novac za dete koje je imalo pet operacija zaredom, bio joj je preko potreban.

- Ima jako puno gladne dece, nažalost, koja žive i bez vode i bez struje. Ja volim da pomažem, volim da vidim sreću i zadovoljstvo u ljudima - dodaje Danijela.

Ukoliko se odlučite da na ovaj način pomognete onima kojima je potrebno lečenje, prvo ugovorite cenu čišćenja po satu, a zatim taj iznos uplatite preko fondacije Budi human.

