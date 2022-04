RADE S PRIŠTINOM ISTO KAO SA UKRAJINOM Stručnjaci: Zapadne sile nevešto kriju da su Prištini dale oružje NJIHOV JEDINI CILJ - NATO

U jeku rata u Ukrajini i političkih tenzija u regionu, pojavili su se novi problemi koje prete da dovedu do povećanja tenzija na našim prostorima.

Vlastima u Prištini isporučene su rakete "dževelin" i "NLAW" koje ukrajinske snage koriste u borbi protiv ruskih trupa

Prof. dr Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti "Edukons", tvrdi da su moguće namere pojedinih zemalja da podstaknu sukobe kao što su to uradile u Ukrajini.

- Izvode se bezbednosno opasne radnje na prostoru naše pokrajine u smislu naoružavanja protivoklopnih raketa koje navodno isporučuju zapadne zemlje. Oni su već uputili neku vrstu demantija. Mada kao što su naoružavali Ukrajinu i kao što je naoružavaju, plašim se da su namere na ovim prostorima vrlo slične. Zašto ne žele da kažu da su isporučili negde 50 sistema i da je to samo prva tranša? Prvo zbog toga jer onda krše rezoluciju 1244 i postavlja se pitanje gde je tu međunarodno javno pravo. Jasno je zašto to rade velike sile. Koriste pravo jačega - rekao je Bjegović.

Dragan Topalović, ekspert za bezbednost, nije ubeđen u jačinu demantija Velike Britanije na naša saznanja o isporuci oružja prištinskim vlastima.

- Pročitao sam sva saopštenja i demantije Velike Britanije. Mi smo naša saznanja objavili preko najviših državnih zvaničnika. Mi imamo neke institucije i saznanja. Promet vojne opreme ne ide bez traga - istakao je Topalović.

Saopštenje ambasade Velike Britanije u Prištini - Sletanje britanskog borbenog aviona na prištinski aerodrom "Adem Jašari" bilo je deo operacije koja je imala za cilj da pruži pomoć britanskim vojnim snagama raspoređenim na Kosovu u okviru Kfora, a ne u cilju naoružavanja Kosova kako su pojedini srpski mediji preneli - stoji u odgovoru Ambasade Velike Britanije u Prištini.

Topalović je potom ispričao o svom putu u nemački bezbednosni centar.

- Ja sam 2005. godine bio u Maršal centru "Garmiš-Partenkirhen". Pošto je to bezbednosni centar bili su tu i iz bezbednosnih kosovskih institucija. Oni su se tamo otvoreno hvalili da su imali obuke i da su im bili neki stranci. Mi smo čak imali u materijalima NATO izveštaje o tome šta su tamo ustanovili. Koji su događaji u pitanju, njihova priroda, zatim kriminal, umešanost države itd. Interesantan podatak je da su u njihovo ime došli ljudi koji su bili nepismeni, ali su perfektno govorili engleski. Uopšte nisu znali da pišu i da čitaju - naveo je Topalović.

- Da li ovaj potez znači da dolazi do ubrzane transformacije tzv. bezbednosnih snaga u vojsku tzv. Kosova? - pitala je voditeljka Olja Lazarević.

- Apsolutno, to jeste i cilj tzv. kosovske vlade da oformi svoje oružane snage koje bi po ubrzanom postupku bile primljene u NATO alijansu. To je njihov glavni cilj jer od tog momenta su u sastavu NATO alijanse koja bi ih štitila. Naravno da mogu da uđu NATO, to je samo pitanje političke odluke koga će da prime - rekao je Bjegović.

