MAJKE GLEDALE KAKO IM VODE SINOVE Pisac otkrio stravične ispovesti rodbine otetih Srba SLUŠAO SAM UŽASE O ODLASKU U ŽUTU KUĆU!

Trgovina ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, koja je poznata pod nazivom "žuta kuća", odigrala se 1999. godine u mestu Burelj u Albaniji. Procenjuje se da je više od 300 Srba stradalo prilikom mučenja i vađenja organa, koji su se slali u Italiju, zatim su bili distribuirani u klinike širom Evrope.

Organi Srba otetih na Kosovu krajem devedesetih godina prodavali su se na crnom tržištu po sledećim cenama: 300.000 maraka za srce, 60.000 maraka za bubreg, a 10.000 maraka je bilo pet litara krvi.

Glavni čovek za ovaj posao bio je Jakup Krasnići, nekadašnji portparol terorističke Oslobodilačke vojske Kosova.

Veselin Dželatović, predsednik Udruženja pisaca "Poeta" i autor knjige "Srpsko srce Johanovo" i Veljko Nestorović, novinar i urednik portala "Kosovo onlajn" istakli su da se za te zločine nikome ne sudi.

- U to vreme 2004. godine pišem o događaju Nemca koji nosi srce kidnapovanog Srbina sa Kosova i Metohije. Tek 2011. godine vidimo da je to bio jedan veliki lanac trgovine organima - kaže Veselin Dželatović, predsednik Udruženja pisaca "Poeta" i autor knjige "Srpsko srce Johanovo" i dodaje:

- Kasnije smo čuli mnogo takvih priča. Meni su prilazili ljudi koji su mi govorili mnogo stravičnije priče. Za 300 ljudi imamo dokaze. Indicije su da je oko 2.000 i 2.300 Srba završilo kao žrtve trgovine organima - ističe Dželatović.

Veljko Nestorović je naveo da se Albanci, koji se nalaze u Hagu, uopšte ne terete za zločine počinjene u "žutoj kući".

- Interesantno je da taj izveštaj Dika Martina koji je bio u "žutoj kući", da tog slučaja sada nema u sudu. Albanci OVK se uopšte ne terete za žutu kuću, Ona ostaje u pažnji javnosti, ali kada je u pitanju specijalni sud, vi nemate optužnice. To su u pitanju stotine miliona evra, koji su proprani kroz trgovinu oružjem i narkoticima. Advokat Petronijević je pričao o avionu koji je pao sa slovačkim vojnicima. I tada se pričalo da su našli dokaz o trgovini organima. Nakon toga, prilikom povratka za Slovačku taj avion je pao. Preživeo je samo jedan vojnik, a istraga je obustavljena i stavljena pod državnu tajnu. Šta su oni pronašli u tim grobnicma, nažalost nikada nećemo saznati - kaže Veljko Nestorović, novinar i urednik portala Kosovo online.

U pripremi je film pod nazivom "Žetva", koji će predstavljati celokupan prikaz stradanja Srba u "žutoj kući", a Dželatović navodi da se znalo imenom i prezimenom ko odvodi Srbe.

- Nema volje da se reši ova priča. Nemačka obaveštajna služba već 2003. godine ima sve podatke o trgovini organima. I nije samo ta kriminalna grupa koja se bavi trgovinom organima u pitanju. U pitanju je sprega sa geopolitičkim organima. Mogu nekoliko majki da vam navedem koje su gledale ko im odvodi sina. One su dale imena i prezimena svih tih zlikovaca, ali nema ko želi to da sudi. Poenta priče je da su ovi Srbi, stradalnici, stradali u doba mira pred očima međunarodne zajednice koja je došla donese pravdu na Kosovo i Metohiju. Oni su doneli lov na Srbe. Osim Ramuša Haradinaja, čije su ruke do lakata ogrezle u srpskoj krvi, podjednako treba da odgovara međunarodna zajednica. To nikada neće biti. Poenta priča je da treba pisati što više priča, sa ličnim imenom i prezimenom. Jedini način je umetnička forma - kaže Dželatović.

Pojedini visoki članovi Međunarodne zajednice znali su za "žutu kuću", a javno su ćutali o njoj.

- Pripadnicima OVK je bilo dozvoljeno ne samo da trguju organima, već i narkoticima i oružjem. Pričamo o periodu od 1999. godine. Koliko je Srba od ulaska NATO ubijeno, pretučeno i proterano. Iako nije realno da će bilo ko biti osuđen za svoje zločine, daje nam nadu to što u Hagu stoje strane sudije i strani tužioci. Film kada bude bio snimljen, takođe će razbiti mit o OVK. Mnogo je i Srba i Albanaca pobijeno od strane OVK. Imali ste čak jedan slučaj advokata Gašija, koji je uzeo da zastupa vlasnika "žute kuće" i koji kaže da je njima nanesen emotivni bol. Oni idu toliko daleko da se ne kriju - kaže Nestorović.

Šiptari su svakom novinaru davali vozača i prevodioca kako bi ih vozili na lokacije koje njima odgovoaraju.

- Čoveka, Srbina koji beži nemački novinari su pitali zašto beži, a on im odgovoara da pale, siluju, pljačkaju i ubijaju, te da od toga beži. Šiptar prevodilac prevodi novinarima da beže jer su činili zlo i ne sme da čekaju albansku zasluženu osvetu. I to odlazi u svet. Ta medijska blokada i ta propaganda da jedino umetničkom formom možemo da pokažemo istinu. Odbio sam mnoge režisere koji su hteli da se bave ovom pričom, ušao sam u priču sa onima kojima je istina bitnija od bilo čega. Zato će ova priča biti na engleskom jeziku. U pregovorima smo sa velikim holivdskim imenima. Čim smo objavili vest da je holivudski reditelj na tom projektu, on je u roku od nedelju dana primio preko 1.000 mejlove pretnje od albanskog lobija, gde navode da je on ruski čovek i tako dalje - kaže Dželatović.

