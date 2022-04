ĐUKANOVIĆ: Nelogično mi je da Stefanovića nisu pozvali bar da se u istrazi izajsni kao svedok

Advokat bivše državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Vladimir Đukanović smatra da je nelogično da tadašnji resorni ministar Nebojša Stefanović nije bio pozvan bar da se u istrazi izajsni kao svedok.

- Ako sledimo logiku kompletnog materijala i optužnog predloga gde se on mnogo više pominje nego ovi optuženi van svake je pamenti da oni ljudi sede na optuženičkoj klupi, a da on nije saslušan čak ni kao svedok u istrazi. To je meni bilo neverovatno. Kada gledamo logično on pre nego svi ovi ljudi zaslužuje da bude tamo. Neverovatno mi je da svi njegovi saradnici koje je on birao o njemu sada govore ovako, na nekim su optuženičkim klupama a on pilotovski pere ruke od njih. To je nečuveno i nemoralno. Kako je moguće da su svi oni do guše umešani u nešto, ti si ih birao, a ti ništa...To govori o njemu - rekao je Đukanović za Tv Pink.

Đukanović je kaže da su Stefanovićevi najbliži saradnici rekli da su radili po njegovom nalogu.

- Možda bude suočenja, pa neka se raspravi sa njima. Predložili smo ga kao svedoka, Natašu Krivokapić i Rebića. Ako sud prihvati super, ako ne idemo dalje. Bilo mi je nelogično da makar u istrazi nije pozvan da se izjasni kao svedok - rekao je on.

Đukanović kaže da mu smeta što svi pričaju o ovom slučaju, jer je u pitanju običan proces koji se ne razlikuje od ostalih koji ne spadaju u teže procese jer nema masovnih ubistva, zaplene velike količine droge i ističe da nema potrebe od toga praviti "špansku seriju".

Upitan kako je postao branilac Dijane Hrkalović, Đukanović je rekao da ga je pozvao njen brat.

- Pitao sam ga da li je siguran, rekao mi je da ona insistira da bude njen branilac, dao sam mu punomoćje da ona potpiše kako bude išao u posetu i tako sam postao njen branilac i to je cela misterija. Zašto je ona to htela ne znam. Kancelarija koja ju je zastupala je izuzetna, reč je o vrhunskim pravnicima - rekao je Đukanović.

(Kurir.rs/TV Pink)