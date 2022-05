VUČIĆ UPOZORAVA: Srbija će biti pod ogromnim pritiskom da prizna Kosovo da Putin ne bi mogao da ga koristi kao argument u Ukrajini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se naša situacija pogoršala nakon izjave predsednika Rusije Vladimira Putina o Kosovu i Metohije.

- Naša situacija je promenjena na lošije posle izjava Vladimira Putina koji je kosovsko-metohijsko pitanje na drugačiji način postavio i stavio u zaštitu ruskih interesa - rekao je Vučić zokom obraćanja i podsetio na razgovor Putina i generalnog sekretara UN Antonija Gutereša.

05:06 VAŽNO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Srbija će ostati na evropskom putu, moramo da vodimo računa o našoj budućnosti

Vučić je naglasio da su se stvari u međuvremenu promenile i da Zapad želi potpuni obračun sa Putinom i Rusijom.

- Putin se poziva na to da sprečava humanitarnu katastrofu i genocid. Isto ono što je radio i Zapad. Sada mi dolazimo u najveći problem zato što će ceo Zapad, kako bi uskratio argument Putinu, tražiti od Srbije da brzo prizna Kosovo, kako bi pokazali Putinu da to nije slučaj, jer ako se to desi onda više nema pravnog presedana. Zato ćemo se nalaziti pod najvećim pritiscima kako bi rekli da Kosovo nije isto što se dešava u Ukrajini - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da su mu svi evropski lideri koji su pričali sa Putinom rekli da je ruski predsednik insistirao na pitanju Kosova.

- Ne mislim da će Rusija priznati Kosovo. Mi ćemo biti pod ogromnim pritiskom. Želim da ljudi to znaju i da razumeju da će pritisak biti ogroman - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)