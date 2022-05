UŽIVO! OBRAĆANJE VUČIĆA: Struja i hleb u Srbiji su najjefitiniji u Evropi, imamo veliki problem jer nismo uveli sankcije Rusiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Palate Srbija.

Predsednik Vučić govori o svim važnim temama: evropskom putu Srbije, situaciji na Kosovu i Metohiji, energentima...

"U trenucima koji su od velikog značaja za našu zemlju od posebnog je interesa da građani čuju sve informacije o svemu što smo činili, o našim potezima i odlukama, kao i kako bi trebalo da se postavimo prema određenim pitanjima".

"Prethodnih deset godina suočili smo se sa mnogim krizama. Suočili smo se sa katastrofalnom finansijskom krizom, kada je na računu bilo svega 60 miliona evra, koliko određeni tajkuni imaju u slamaricama. Imali smo najveće poplave u poslednjih 100 godina. Imali smo migrantsku krizu, korona virus"...

"Sada prisustvujemo svetskom sukobu, nazovite ga ako hoćete Trećim svetskim ratom".

Obraćanje je podelio na deset tačaka.

TAČKA 1 - EVROPSKI PUT:

"Tačka jedan je put Srbije. Prvi put imamo jasnu većinu građana Srbije protiv ulaska u EU, u procentima 44 protiv, a 35 je 'za'. Moja je poruka je da će Srbija biti snažnija na evropskom putu, uprkos brojevima. Naša trgovinska razmena sa EU je oko 60.2 odsto, 30.8 milijardi ide na Nemačku. Gotovo 300.000 ljudi je direktno ili indirektno zaposleno u kompanijama koje pripadaju zemljama članicama EU. Najviše investicija dolazi iz EU. U svemu ovome razumem zašto je deo ljudi ljut, zato što EU doživljavaju kao nekoga ko svakoga dana vrši pritisak po pitanju KiM i sankcija, pa ne vidimo šta su racionalni argumenti i šta radimo zajedno sa EU. Suočavamo se neretko sa stvarima koje nisu pravedne, zato želim da ukažem građanima, da to što je pravedno je važno, ali u međunarodnim odnosima ne postoji ljubav, pravda još manje. Moramo da vodimo računa o našoj budućnosti. Nastavićemo reforme".

"Moja poruka je da se Srbija nalazi na evropskom putu i da ćemo snažnije ići tim putem".

TAČKA 2 - SITUACIJA SA KOSOVOM I METOHIJOM:

"Obavili smo važne razgovore kako sa predstavnicima međunarodne zajednice, obavili smo i pokušaje razgovora sa predstavnicima Prištine. Otkako je na vlasti Aljbin Kurti, imamo za 50 odsto uvećan broj napada na Srbe na KiM. Svakodnevno se krše norme Međunarodnog javnog prava. Dijalog ne postoji. Do besmisla su doveli i sastavljanje zajedničkog saopštenja. Rekli su i da se izbaci kako se Vučić - Mali Putin - zalaže za mir. Rekao sam im i to da izbace. Onda su rekli da neće ništa".

"U međuvremenu su se desile mnoge promene, na lošije. Ovo je možda i ključna stvar mog današnjeg obraćanja. Naime, naša situacija je promenjena posle izjava predsednika Putina, ne zato što je imao nameru da našteti Srbiji, već je pitanje KiM na drugačiji način postavio, štiteći interese Ruske Federacije".

Vučić je zatim citirao Putinovu izjavu Guterešu:

"Gspodine Guterešu, što se tiče invazije, dobro sam upućen u situaciju na Kosovu. Dobro se sećam odluke Međunarodnog suda da kada neka teritorija želi da proglasi nezavisnost ne mora da traži dozvolu centralne vlade. To je bila presuda o Kosovu, tako je odlučio međunarodni sud. Lično sam čitao mišljenja pravnika. Ako je tako, DNR i LNR mogu da uživaju isto pravo, pošto je presedan stvoren. Da li je to tako? Da li se slažete? Gutereš je zapitao: "Da li su UN priznale Kosovo?" Putin je odgovorio: "Da ali međunarodni sud jeste". Mnoge države su priznale Kosovo, činjenica je da su to uradile zapadne zemlje. Mi smo isto uradili sa republikama Donbasa. Nakon toga su tražili vojnu pomoć, i mi smo imali pravo na to".

Predsednik Srbije je zatim rekao:

"Još nekoliko činjenica, pa ću vam objasniti šta nas čeka. 8. oktobra 2008. godine GS UN je na predlog Srbije usvojila rezoluciju A-RIS-63-3 kojim je od Međunarodnog suda pravde tražila savetodavno mišljenje. Pitanje je glasilo: "Da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom". Oni su tada odgovorili da rezolucija nije protivna međunarodnom pravu. Na to se poziva Putin, na to se poziva i Kurti".

Vučić kaže da je iskorišćen propust tadašnjih vlasti Republike Srbije u formulisanju pitanja.

"Pitanje je trebalo da glasi: "Da li je jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosovo postalo nezavisna država?" Tada bi odgovor svakako bio negativan. Međunarodni sud nije ustanovio da je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom, već je protivno".

Predsednik je dodao da smo sami doprineli svojoj propasti, i da se zbog svega onoga što danas postoji kao svetski sukob, gde žele potpuni obračun sa Putinom i Rusima događa sledeće:

"Šta god govorili na Zapadu, oni znaju da tvrdnja o pravnom precedentu nije naivna. Putin braneći svoje poteze je povukao argument koji nije lagan. I bez obzira što će na zapadu reći da nije isto, i mi ćemo reći da nije isto, Putin je rekao da je na Krimu sproveden referendum, isto to i u DNR i LNR, možda i na Hersonu".

"Ma koliko na Zapadu govorili da je ovde bila prevencija genocida, i Putin kaže isto".

"Svi evropski lideri su mi rekli da je Putin insistirao na slučaju Kosova. To ne znači da će Rusija da prizna Kosovo, ali ćemo biti pod velikim pritiskom. To postaje nesnosno. Postoji samo mali broj zemalja koji želi normalizaciju Beograda i Prištine, što je bio i cilj dijaloga".

Vučić kaže da je drugi problem sa kojim se suočavamo je da se igramo gluvih telefona.

"Pokažite mi Briselski sporazum. Pogledajte, tačka 1. je "postojaće asocijacija Zajednice opština gde Srbi čine većinu". Nema više ni govora o tome. Albanci kažu da ih to ne interesuje, i da je to potpisala neka druga vlast. Kao da govorite sa ljudima koji nisu pri sebi. I koliko god puta da to kažete Evropljani tvrde da insistiraju na razgovoru, a onda zadovoljavaju političke prohteve Aljbina Kurtija".

On dodaje da je 3.305 dana prošlo od potpisivanja Briselskog sporazuma, i da ništa nije urađeno.

"Pogledajte, ovo je ono što je potpisao Tači, da se KSB neće pojavljivati na Severu Kosova. Tražili su saglasnost četiri gradonačelnika i NATO. Pustite snimke. Ovo su fotografije od juče ili prekjuče, vozilo sa tablicama KBS u Severnoj Mitrovici. Nisu dobili saglasnost nijednog gradonačelnika sa Severa Kosova. Krše sve sporazume koje su potpisali. Baš ih briga za NATO, za potpisane sporazume, idu da provociraju Srbe kako bi izazvali incidente".

"Koliko god da smo mali, naše je da čuvamo našu zemlju i štitimo naš Ustav. Neće se ticati oružja, već ćemo diplomatski pokazati zube".

TAČKA 3 - ENERGENTI:

"Suočavamo se sa velikom krizom. Mi imamo određene količine nafte, oko 800.000 tona na godišnjem nivou, eksplataciono pravo pripada NIS, čija većina pripada Gaspromu. Tražio sam od Gasproma da spuste cene nafte i naftnih derivata, zato što su oni išli od cene koja je na međunarodnom tržištu. Sad sam ih zamolio da uzmu u obzir da je 20 odsto nafte koju koriste nafta iz Srbije i da bi bilo fer da spuste cenu. Ne koristim to kao Lajbnicov dovoljan razlog da bih spustio cenu, već se držimo svoga i svoje politike. Razlog je racionalan ako uzmete 800.000 tona iz Srbije izvede se računica koja ide u našu korist. Večeras od 8 cene idu u rikverc uprkos tome što je nafta skočila u svetu. Biće za 10 dinara niže nego ove nedelje, a trebalo je da budu za dinar više".

Vučić ističe da što se tiče nafte, Srbija čeka šesti paket sankcija kako bi videli "šta nam je činiti".

"Moramo da vidimo kako ćemo se snabdevati. Razgovaramo o proširenju naših skladišta, koja bi značila dodatnih 200.000 tona. To nam je dovoljno za 21 dan ukupne potrošnje. Ovde vidite na ekranu formule. Mi krećemo sa Gaspromom u pregovore oko cene gasa, i mi ćemo biti zavisni od ruskog gasa najmanje dve godine".

"Imamo najmanju cenu struje u Evropi, uz Gruziju i Tursku. Niže nego u BiH i Severnoj Makedoniji, iako su nam primanja viša. Mi najveći problem imamo sa kopanjem uglja, i otvorićemo raspravu o tome. Moramo da radimo reverzibilne elektrane, Bistrica i Đerdap 3, kako bismo mogli da primamo obnovljive izvore energije".

"Najveći problem nam je sa kopanjem uglja".

TAČKA 4 - FINANSIJE:

"Plaćamo veliku cenu jer nismo uveli sankcije Rusiji. Ne možemo da se pojavimo na međunarodnom tržištu".

"Ipak i zemlje koje su uvele sankcije Rusiji imaju problem, kao što je Hrvatska. Davali smo novac penzionerima, mladima, prosvetnim radnicima i to je povećavalo novčanu masu, te i mi snosimo odgovornost za to. Neću da ostavljam stopu javnog duga našoj deci, nećemo preći 60 odsto nivo javnog duga dok sam ja na vlasti".

"Što ne pišete da su, osim struje, i hleb i ulje u Srbiji najjefitiniji u Evropi".

"Napravili smo ograničenje cena najvažnijih životnih namirnica na još 60 dana".

