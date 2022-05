VUČIĆ POKAZAO DOKUMENTA I SNIMKE: Ovo je vozilo KBS u Severnoj Mitrovici od juče ili prekjuče, ali niko ne reaguje! VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u drugoj tački današnjeg obraćanja iz Palate Srbija govorio je o jako teškoj situaciji na Kosovu i Metohiji.

Presednik je ukazao na potpuno nepoštovanje Briselskog sporazuma, i istakao da više niko i ne spominje stvaranje zajednicu srpskih opština.

- Pokažite mi Briselski sporazum. Pogledajte, tačka 1. je "postojaće asocijacija Zajednice opština gde Srbi čine većinu". Nema više ni govora o tome. Albanci kažu da ih to ne interesuje, i da je to potpisala neka druga vlast. Kao da govorite sa ljudima koji nisu pri sebi. I koliko god puta da to kažete Evropljani tvrde da insistiraju na razgovoru, a onda zadovoljavaju političke prohteve Aljbina Kurtija - rekao je predsednik.

foto: printscreen

On dodaje da je 3.305 dana prošlo od potpisivanja Briselskog sporazuma, i da ništa nije urađeno. Predsednik je pokazao dokumenta i snimke.

- Pogledajte, ovo je ono što je potpisao Tači, da se KSB neće pojavljivati na Severu Kosova. Tražili su saglasnost četiri gradonačelnika i NATO. Pustite snimke. Ovo su fotografije od juče ili prekjuče, vozilo sa tablicama KBS u Severnoj Mitrovici. Nisu dobili saglasnost nijednog gradonačelnika sa Severa Kosova. Krše sve sporazume koje su potpisali. Baš ih briga za NATO, za potpisane sporazume, idu da provociraju Srbe kako bi izazvali incidente - ističe Vučić.

02:06 Vozilo KPS u Kosovskoj Mitrovici

Predsednik je još jednom skrenuo pažnju na ove snimke i fotografije, i rekao da niko neće da reaguje i baš briga sve za kršenje potpisanih sporazuma.

- Svaki incident jako dobro dokumentujemo, svaki napad na Srbe. Dokumentujemo kršenje svih sporazuma. Naša pozicija je nedovoljno snažna i jaka zato što smo prilično usamljeni u ovoj areni političkoj. Nemamo kome šta da kažemo, zato što su svi na drugoj strani. I poslednje pitanje u okviru ove druge tačke, a to je pitanje ulaska u međunarodne institucije. Priština hoće da uđe u Savet Evrope, i Nemačka ih je podržala. Mi ne možemo sebi da pucamo u nogu i unapred govorimo kakva će biti naša reakcija. O tome ćemo odlučivati u parlamentu - kazao je on.

Kurir.rs