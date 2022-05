ON JE NAJVEĆI OTIMAČ RUDNOG BOGATSTVA NA KIM Beriša izneo šokantne podatke: Već 20 godina ima svoje 3 firme na Kosmetu!

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije i Novak Bjelić, bivši direktor rudnika Trepča i autor knjige "Kazivanja o Trepči 1303-2018" složili su se da je glavni cilj SAD-a u južnoj pokrajini Srbije eksploatisanje rudnog i prirodnog bogatstva.

Demo Beriša je istakao da na Kosovu i Metohiji doživljavamo sve ono što SAD rade širom sveta, a to je da napadaju zemlje zbog rudnih bogatstava.

- Poslednji primer je Sirija. Kada govorimo o Kosovu i Metohiji, tu je račun došao na naplatu. Makar rudnu rentu da plaćaju, to bi iznosilo nekih sedam odsto. A najveći otimač rudnog bogatstva na Kosovu i Metohiji je Vesli Klark, koji na tom prostoru ima svoje tri firme i već 20 godina za Ameriku izvlači rudu. Cilj Amerike u južnoj pokrajini Srbije, pored toga što su imali za cilj da se približe Rusiji, je upravo bogatstvo koje se skriva na prostoru Kosova i Metohije - kaže Demo Beriša i zaključuje:

foto: Kurir televizija

- Oni su u potpunoti stavili pod kontrolu i rudna bogatstva i celu vlast Kosova i Metohije - kaže Beriša.

Novak Bjelić, nekadašnji direktor rudnika "Trepča" kaže da mu nije bilo teško da ostavi jedan faktografski pristup "Trepče".

- To je bio kombinat. Od rudarstva, do prerade. Đubrivo, čak smo imali i poljoprivredno dobro u Vojvodini. Ne može se kratko reći. Trepča je bio faktor razvoja ne samo južne pokrajine, već i cele Srbije, čak i Jugoslavije. Kada sam morao da brinem kako isplatiti 15.000 radnika, to je bila najveća mora i najveća briga - kaže Bjelić.

Novak Bjelić je istakao da, kada je došao na čelo "Trepče" imao je više od 4.000 radnika na prinudnom odmoru i preduzeće koje je bilo na nuli.

foto: Kurir televizija

- Prvo sam tražio da se svi radnici vrate na posao. Trepču sam ostavio sa 16.000 ranika u njoj, kažem namerno ostavio, jer me je (nekadašnji šef civilne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Bernar) Kušner proterao. Uhapsio, napravio najveći napad, to je bila bruka šta su uradili. Sa tim prirodnim bogatstvom uspeo sam da napravim ugovor sa stranim kompanijama i to preko više obruča sankcija - kaže Novak Bjelić i dodaje:

- Potpisao sam ugovor na današnjih milijardu dolara, samo na bazi tog potencijala i suvereniteta - kaže Bjelić.

foto: Kurir televizija

Beriša je istakao da su Britanci oduvek želeli da budu prisutni u "Trepči".

- Britanske kompanije su uvek želele da budu prisutne i da "Trepču" vrate pod svoju kontrolu. Samo tako bi kontrolisale sve četiri opštine na severu. To okno u tom delu je najosetljivije. Ceo region je radio u "Trepči". Ona danas radi sa jako malim ili nebitnim kapacitetima. Ideja Amerikanaca je osvajanje rudnih bogatstava, jer toliko toga ima. Nijedna kompanija koja crpi rudna bogatstva Kosova i Metohije ne plaća rudnu rentu, a kamoli da plaća nešto sistemu. Kosovo i Metohija ima izuzetnu važnosti i u vodama - kaže Demo Beriša.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:35 KOSOVO I PUTIN Analitičar podsetio na reči ruskog lidera iz 2014. U TOKU JE ŠAHOVSKA PARTIJA VELIKIH SILA