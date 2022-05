ISPLIVALE INTRIGE SA SRPSKOG DVORA! Gojković otkrio detalje povratka kraljevića Filipa i Danice ŠOKANTNO KAKO SU IH DOČEKALI

Žika Gojković, predsednik POKS-a i advokat i član Krunskog saveta, Zoran Živanović istakli su da je veoma važno podržati mladog kraljevića Filipa Karađorđevića i njegovu suprugu Danicu Krađorđević, koji su se odlučili da dele sudbinu svog naroda.

- Smatram da bi obvo svaki istinski monarhista trebalo da pozdravi. Princ Filip je jedan mladi čovek koji je rešio da nakon mnogo godina dođe u Srbiju i vrati sjaj kraljevskoj porodici. On je oženjen srpkinjom Danicom, koja je jedna pametna i otresita osoba, njih dvoje su jedan izuzetan tandem koji se zalaže za očuvanje srpske tradicije. Oni su uvek tu u prvim redovima, kad god je neki problem. Imamo sada i da je princ Filip odgovorio na Tviteru predsedniku Amerike. Treba da smo presrećni jer imamo jednog mladog princa koji se vratio u Srbiju - kaže Gojković.

foto: Kurir televizija

Brend kraljevskog para i kraljevske porodice je veoma važno za ugled Srbije.

- Mi ne znamo koliko smo bili cenjeni, poštovani i važni dok smo bili monarhija. Naša kraljevska porodica je jedna od retkih koja je potekla iz naroda i koja ima krvne i kumovske kraljevske veze sa svim najpoznatijim kraljevskim porodicama u svetu. Retko gde možemo videti da je prestolonaslednik Aleksandar doneo preko 100.000.000 evra pomoći u Srbiju. Sasvim sam siguran da su princ Filip, kao i princ Mihailo budućnost Srbije i oni će biti svetlost na kraju tunela - kaže Gojković.

Srpska kraljevska porodica samo može da doprinese ugledu Srbije u svetu.

- Imaju jako čvrste, čak i rodbinske veze sa drugim kraljevskim porodicama u Evropi. Monarhija znači stabilnost, s obzirom na to da tu izbori ne utiču na glavnu ličnost, koji čini državu stabilnom - kaže Živanović i dodaje:

- Kralj je iznad svih političkih zbivanja. Njegovo učešće se svodi na humanitarnu pomoć, koju je kraljevska porodica doprinela iz inostranstva, daje stipendije najboljim učenicima, studentima - ističe Živanović.

foto: Kurir televizija

Žika Gojković naveo je da se može povući paralela sa britanskom kraljevskom porodicom, ali i ne može.

- Mene boli to što je na dvoru kada se Filip vratio i počeo da deli sudbinu svog naroda, a veoma je blago dočekan na dvoru. On ne živi na dvoru, već u devojačkom stanu svoje supruge. Mene zanima zašto je to tako? Ako bi prestolonaslednik Aleksandar postavio svoje sinove oko sebe. Mi nemamo jedinstvo u srpskoj kraljevskoj porodici. Mene samo zanima zašto nekome smeta da princ Filip deli sudbinu naroda. Zašto na administrativnoj stranici NJKV nema nijedna aktivnost princa Filipa i njegove supruge, koji su veoma aktivni. I stalno se podgreva negativna pažnja. Nama je potrebno jedinstvo, jer gde je jedinstvo tu je i Bog, kako kaže patrijarh Pavle. I zaista ne mogu da razumem zašto nema tog jednistva na našem dvoru, zašto nekome smeta da princ Filip deli sudbinu naroda. Kao i princ Mihailo, koji živi u iznajmljenoj kući na Oplencu i deli sudbinu svog naroda. Oni su budućnost Srbije - kaže Gojković.

Živković ističe da princ Filip ima sve osobine vladara.

- Princ Filip ima osobine vladara. Hrabar je, odlučan je, porodičan čovek. Svi istinski monarhisti treba da stanu iza njega i podrže ga - kaže Gojković.

Kurir.rs

