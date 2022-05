ZLA MAĆEHA KATARINA NAPRAVILA HAOS NA DVORU ZBOG NOVCA, SMETAJU JOJ FILIP I DANICA! Građani Srbije za dvor daju basnoslovne pare

Vest da je princ Petar Karađorđević abdicirao u korist svog mlađeg brata kraljevića Filipa još više je rasplamsala varnice u narušenim odnosima u kraljevskoj porodici, a Kurir otkriva njihove tajne.

Sve se vrti oko novca

Iako svi Karađorđevići, pa čak i oni s bočne linije, imaju prava da uživaju u dvorskom kompleksu na Dedinju, to ne čine, kako tvrdi izvor Kurira, upravo zbog princeze Katarine, koja se odbojno ponaša prema svima, a prema svojim pastorcima se postavlja kao zla maćeha. A to čini iz dva razloga.

- Prvi razlog je novac, jer građani Srbije odvajaju pola miliona evra godišnje za potrebe dvora! Njoj je odgovaralo da princ Petar bude naslednik krune jer njega to uopšte nije zanimalo, on ne voli da živi u Srbiji, ne želi da ga narod prihvati, pa je zapravo ona raspolagala tim parama kako je htela. Međutim, kad se on odrekao krune u korist Filipa, a u prisustvu svoje majke, sveštenika, člana Krunskog saveta i drugih u Španiji, i kako je u saopštenju naveo da je o svojoj nepokolebljivoj odluci zvanično obavestio oca i patrijarha srpskog Porfirija, to je Katarinu razbesnelo! Ona u princu Filipu i princezi Danici vidi konkurenciju, ne želi ih u svojoj blizini. A njih dvoje su mladi, njihov sin je prvi Karađorđević koji se rodio u Srbiji od početka Drugog svetskog rata, upisali su ga u državni vrtić, žive u stanu u Beogradu, princ ima ozbiljan posao, njih dvoje ulaze među narod, Srbi su ih zavoleli, žele da vrate sjaj srpskoj kruni i na dobrom su putu - ističe naš sagovornik upoznat s dešavanjima među Karađorđevićima i dodaje da je Katarina u Beli dvor dovela i svoju ćerku iz prvog braka, koja bi, kako kaže, da se predstavlja kao princeza iako to nije.

On ističe da je trebalo da posle abdiciranja bude održana i sednica Krunskog saveta i da je prestolonaslednik Aleksandar bio upoznat s namerama svojih sinova, ali da je ona za to saznala poslednja i da je sprečila održavanje sednice i naterala muža da se nekoliko dana nakon događaja u Sevilji, koji su se zbili daleko od njenih očiju, oglasi iz Londona, gde je u bolnici zbog operacije kičme, te da kaže da je postupak predaje nasledstva krune prebrzo urađen i da nije sproveden po normama i tradiciji.

Suzana Trajković

