KLJUČNA STVAR SE DESILA NA SVADBI MLAĐEG BRATA KRALJEVIĆA FILIPA: Član Krunskog saveta otkrio detalje abdikacije Karađorđevića

Princ Srbije i Jugoslavije Petar Karađorđević saopštio je u četvrtak da je „abdicirao“ i svoja potencijalna prava preneo na brata kraljevića Filipa. Kako je naveo, njegov mlađi brat Filip je taj koji se interesuje za dešavanja u Srbiji i koji želi da posveti svoj život kruni.

Abdikacija nije potpisana u Beogradu, već u Sevilji (Španija) gde živi princ Petar, i tom činu nije prisustvovao najvažniji u porodici – otac prinčeva i prvi u redu za "presto", prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, koji je i šef doma Karađorđevića. Dva dana nakon abdikacije stiglo je zvanično saopštenje u kom je princ Aleksandar II Karađorđević istakao "da abdikacija nije sprovedena u skladu sa tradicijom".

Zašto se princ Petar III Karađorđević odrekao prava na presto? U kakvim su odnosim prinčevi sa princezom Katarinom, drugom ženom prestolonaslednik Aleksandara Karađorđevića? Koja prava u Republici Srbiji imaju Karađorđevići?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji Usijanje na Kurir televiziji član Krunskog saveta Ljubodrag Grujić i istoričar Nebojša Damjanović.

foto: Kurir televizija

- Srbija je pregažena krajem srednjeg veka. Naše ime je tada nestalo sa karte. Naša crkva je tada ostala, usledio je ustanak čiji je vođa bio Karađorđe. Toliko je to važno bilo za naš narod, to je predstavljalo obnavljanje države. Karađorđev sin je u jednom momentu prepoznat kao voždov sin i početkom 20. veka Karađorđevići se vraćaju - rekao je Damjanović.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditeljke Jelene Pejović zbog čega su se Karađorđevići vratili početkom 90ih godina prošlog veka u Srbiju, Damjanović kaže da je to kulturološki čin.

- To je moralo biti politizovano. To je bio kulturološki čin. Oni se poštuju kao relikt našeg naroda, mi imamo krunu našeg naroda i ne treba toga da se odričemo - kaže Damjanović.

foto: Kurir televizija

Grujić ističe da je naša monarhija možda jedina na svetu koja je zabranila plemstvo.

- Imaju pravo na državljanstvo, ali isto tako da u srpskoj monarhiji svi su ravnopravni. Mi smo možda jedina monarhija na svetu koja je zabranila plemstvo i to je odlično što je tako. Kod nas se ne govori dovoljno o tome, mora se reći da je naša monarhija jako specijalna jer smo mi imali mitskog osnivača nove dinastije. Mi smo imali tu sreću da smo se digli kao slobodarski narod, onaj ko kaže da monarhija sa Karađorđevićima nije slobodna strahovito greši - kaže Grujić.

foto: Kurir televizija

Grujić je potom objasnio kako može da se desi abdikacija van naše zemlje.

- Abdikacija je čin suverene volje naslednika. Abdikacija povlači za sobom automatsku radnju, odnosno da se odriče svojih prava na starešinstvo kuće. Sledeći u liniji automatski dobija tu liniju, tako se čuva princip nasleđivanja. Petar III Karađorđević je još tokom svadbe brata Filipa rekao da želi da abdicira, to je bilo pre 5 godina. On je to tada direktno rekao - rekao je Grujić.

Bonus video:

08:12 MALI ZVORNIK KRIJE PODZEMNI GRAD PORODICE KARAĐORĐEVIĆ