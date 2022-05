ĐINĐIĆEVO UBISTVO NISU NARUČILI SRBI Gavrilovićeve reči bacaju novo svetlo na atentat ZORAN JE 2002. PROGLEDAO, A ONDA JE UBIJEN

Basarin večerašnji gost u Crvenom kartonu bio je sociolog Slobodan Gavrilović, istaknuti član i bivši potpredsednik Demokratske stranke.

U zanimljivoj epizodi Slobodan i Basara, kao svedoci jednog vremena, diskutuju o pozadini i razlozima iz kojih su se događaji odvijali na određeni način.

U jednom trenutku Slobodan Gavrilović osvrnuo se i na ubistvo Đinđića, mogućim motivima i odgovornosti.

- Porodici je svejedno koji su motivi, za državu nije. Mislim da je ubistvo posledica njegov pokušaj rešavanja kosovskog pitanja. Zoran je 2002. godine progledao, postao je nacionalno svestan. Veruj mi to. Svetislave, razgovarao sam sa njim. On je progledao poslednjih godina, prosvetlio se. Iako nije znao srpsku istoriju, naučio ju je - ispričao je Slobodan Gavrilović.

- Hoćeš da kažeš da ga je prosvetlio Ćosić - upitao je ironično Basara.

- Ne, nije on imao toliko kontakta sa Čosićem. Ljudi preteruju. Njega je prosvetlio život i bavljenje politikom. Nije znao istoriju srpsku istoriju, ali je sve naučio. Rekao mi je 2002. da ne možemo nacionalne interese da uvijamo u oblandu demokratije. Naređenje za njegovo ubistvo došlo je izvan Srbije. Koštunica nema veze s njegovim ubistvom iako ne sporim da su bili u sukobu. I taj treći metak to sve dokazuje. Rekao mi je da smo mi stalno reagovali i hteo je da mi pokrenemo neki mini Dejton. To je bila njegova tema. On je tada pisao pismo za stalne članice Saveta bezbednosti. I zato je to bila opasnost da se pitanje ne reši onako kako su neke političke sile htele da ga reše - rekao je Gavrilović.

